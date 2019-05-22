美国骄纵霸凌难挡开放合作大势

“美国发动贸易战，真实企图是构筑‘美国优先’的全球利益格局，遏制其他国家的发展，尤其是中国的发展强大。”5月20日，全国政协外事委员会委员、中国前驻欧盟使团团长杨燕怡在接受本报记者专访时指出，美国不断加剧贸易战，违背了中美两国在比较优势基础上进行自由贸易的规律，最终必然是损人不利己，对全球经济复苏、全球产业链与价值链安全、多边贸易体系等造成不利影响和冲击。

从“美国优先”到“让美国再次伟大”，本届美国政府不断喊出新口号，奉单边主义为圭臬，利用其超级大国的优势地位，在全球施行霸凌主义，不仅频频“退群”，还挥舞关税大棒、敲诈勒索、出尔反尔，将国际贸易变成了一场“零和游戏”。“美国单方面不断升级贸易摩擦，使中美经贸磋商进程严重受挫。”杨燕怡表示，“这是美方霸凌主义、极限施压的集中体现，这种做法违背多边贸易规则，势必遭到中国和国际社会的坚决反对”。

杨燕怡指出，美国单方面挑起贸易战，毫无信用可言。对于美方的无理行径，中方坚决捍卫自身合法正当权益。同时，美方还在全球多国制造双边贸易摩擦，并在多边领域挥舞单边主义、保护主义大棒，挑战多边贸易体制，国际社会反应强烈。欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦不久前就表示，美国加征钢铝关税举措正在扭曲全球贸易并可能破坏世界经济增长前景，是“纯粹的保护主义行为”。

“美国优先”的实质和后果究竟是什么？杨燕怡指出，美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯的著作《新外交政策——超越美国例外论》做出了一针见血的阐释：在各国利益密切交融、命运息息相关，比历史上任何时候都需要加强国际合作、共同应对人类社会面临的风险和挑战之时，美国政府一意孤行，采取“美国优先”的极端主义政策，蓄意破坏国际规则，是根深蒂固“美国例外论”——即美国与其他任何国家都不一样，注定是伟大的并且必将领导世界。这种“有毒”观念的最新实践，不仅对美国的伤害是巨大的，对世界也是非常危险的，这不但不能让美国“伟大”，相反很可能让美国“从二战后的世界领导者”变成“21世纪的无赖国家”。“美国完全有另一种选择——同中国一样，与国际社会合作共赢，但是零和思维已经蒙蔽了美国的决策者。”她说。

杨燕怡指出，从国际层面来说，如果美国想要的“伟大”是以他国利益普遍受损为前提，那这种“伟大”早已背离了它的原意，必然为国际社会所不齿。

“在去年的第七十三届联合国大会一般性辩论上，绝大多数联合国会员国批评美国大搞保护主义，加剧贸易摩擦，认为单边主义和贸易保护主义是当前世界经济面临的最主要风险，其负面效应波及世界供应链，将威胁所有国家的经济增长和繁荣。各国明确主张切实采取集体行动，维护多边贸易体系，坚持通过世界贸易组织、联合国等多边平台加强沟通与协调，呼吁美国政府顺应潮流，回归正轨。”杨燕怡指出，国际货币基金组织、世界银行、二十国集团、金砖国家等也大声疾呼加强共同合作，减少贸易壁垒，防止贸易保护主义升级，维护世界经济复苏势头。“正所谓‘得道多助，失道寡助’，美国虽骄纵霸凌，但难以阻挡和平、发展、合作、共赢的浩荡潮流。”她说。

历史和现实表明，中美作为两个大国，合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。近日，来自美国的一则消息引起人们的注意：首届中国—犹他州经贸投资论坛成功举办。来自中国和美国犹他州的官员、企业家共聚一堂，聚焦互利共赢，畅谈务实合作。杨燕怡说，论坛的举办也从一个侧面表明，美国不少地方、企业和民众拒绝被那些自称为战略家的美国“新冷战”鼓吹者所误导，无意让自己被狭隘的“政治正确”所绑架，要以实际行动对主张破坏国际供应链、分裂全球市场、试图“脱钩”中美经济、鼓吹零和对抗甚至“新冷战”的人说“不”。“经济全球化发展和中美关系虽然遭遇暗流、逆流、寒流，但改变不了主流，保持开放、加强合作仍是大势所趋，人心所向。”杨燕怡强调。

《 人民日报 》（ 2019年05月22日 03 版）

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