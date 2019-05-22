推动经济全球化进一步发展（经济透视）

近年来，经济全球化进程遇到不小的挑战。英国《经济学人》杂志评论称，世界正进入“慢全球化”时代。经济全球化进程放缓，无助于解决发展过程中的问题，反而增加了世界面临的不稳定性。在世界经济走向增长动能不足的情况下，全球化进程也面临历史性的选择。如何顺应大势，让经济全球化继续为维护世界经济的稳定、协调可持续发展发挥积极作用？

根据国际货币基金组织（IMF）的界定，全球化指的是跨国商品与服务贸易及资本流动规模和形式的增加，以及技术的广泛迅速传播带来的各国经济相互依赖性的增强。

上世纪90年代以来，随着信息技术为中心的高新技术迅猛发展，以及跨国公司为代表的国际经贸活动红红火火，经济全球化进入一个高速发展的时期。《世界是平的》一书曾风靡一时，折射出全球化带给世界的兴奋和机遇。

伴随着全球化进程的快速发展，国际旅游、通信增长迅速，人们的生活越来越依赖于全球产业链提供的产品和服务。据敦豪航空货运公司最近发布的2018年度全球联通性指数报告显示，自2007年以来，跨境贸易、资本、信息和人员流动都大幅增强，2017年全球联通性达到历史最高水平。

经济全球化给世界人民带来了实实在在的好处。跨越全球的物流、资本流、资源流、人流、信息流推动了各国经济的繁荣发展。本世纪初以来，在联合国主导下，借助经济全球化，国际社会制定和实施了千年发展目标和2030年可持续发展议程，推动11亿人口脱贫，19亿人口获得安全饮用水，35亿人口用上互联网等，还将在2030年实现零贫困。这充分说明，经济全球化的大方向是正确的。

当然，全球化过程中也存在一些问题，比如发展失衡、治理鸿沟、公平赤字等。造成这些问题的原因很多，一个重要原因是技术变革。技术的创新导致部分劳动力被代替，并使劳动力、资本、技术等生产要素获得的收益重新分配。国际金融危机的爆发使世界格局受到了深刻的影响。保护主义、单边主义随之抬头，全球贸易增速和投资量出现不同程度的下滑，跨国公司的全球扩张放慢……

技术创新给全球化进程带来的影响才刚开始。麦肯锡全球研究院的一份综合报告显示，当下一些类型的服务贸易（如IT服务、商业服务和知识产权使用费）的增长速度是货物贸易的两到三倍；目前只有18%的货物贸易涉及从低工资国家向高工资国家出口，而且在很多行业都在下降。随着技术进步，全球贸易和投资模式正发生着改变，创新能力、技术水平、基础设施等方面的考量将代替劳动力成本优势，成为重要的出口优势，这对于未来全球化收益的分配势必带来更大的影响。

经济全球化仍有巨大的发展空间。数据显示，在全球范围内，出口大约只占世界经济产出的20%。IMF去年发布的报告称，在当前全球生产率疲弱之际，全球化推动了知识和技术的跨境传播，有助于促进创新和提高生产率。

在世界经济复苏还不稳固的今天，人们应该把握大方向，顺应大潮流，通过务实合作推动经济全球化进一步发展，为世界带来普遍繁荣。

(责编：蒋琪、付长超)