信息化让旅游更“智慧”

“虽然第一次来勐巴娜西珍奇园旅游，但在‘游云南’APP上一键下单就能订好门票，还能在线上免费收听景点讲解，省心又方便。”来自河南郑州的宋女士是个上班族，趁着淡季与三五好友来云南芒市休假，对体验到的智慧旅游连连点赞。

今年以来，勐巴娜西珍奇园迎来了45万人次游客。自去年“五一”上线智能化系统以来，这处景区的月均游客量已显著增加40%左右。其中，年轻人的比例正在呈加速上升态势。

“目前，景区门票的网络销售量翻了一番。”景区营销主管寸义良说，勐巴娜西是傣语，意为“生机”，事实上，是智能化改造让这座古老的亚热带植物园重获生机。

在线订票、查询路线、自动讲解……除了这些人们习以为常的数字化应用外，更多智慧场景应用在景区落地成真：进入景区之前，在手机APP上就可以查看当前空闲的停车位，优化车辆管理；在景区入口，通过人脸识别就可以自动识别购票，打开闸机；游走在景区内，手机上能够呈现景区手绘地图、文物图像数据以及全景图片，为游客按图索骥提供出行参考。特别值得一提的是景区内的2座“网红”厕所。寸义良介绍，景区内建成了云南省首个标准化智慧公厕，通过手机APP就能实时显示当前厕所使用人数，并通过导航寻找最优路径，不仅如此，还能监测厕所内的空气质量和温湿度，从而进行及时清理和打扫。“如今成了‘网红’景点，不少游客纷纷前来打卡！”

“一部手机游景区”的背后是从无到有、从有到优的信息化升级。2016年以来，中国移动陆续在景区内进行骨干光纤网络建设，为景区新建一座移动通信信号基站，通过接入互联网和移动通信信号，逐步实现游客无线网络全覆盖和部分区域的物联网改造。由此，在景区内架设起4G和物联网两张大网。

以信息化筑底，对旅游进行智能化改造，为游客旅行打开了方便之门，更为旅游监管提供了可靠保障。“前些年‘不合理低价游’带来的种种乱象后，云南利用新兴信息技术织起一张整治旅游市场秩序的智慧网。” 中国电信云南公司相关负责人告诉记者，依托114平台资源和成熟的运营管理优势开通服务热线，中国电信在“游云南”手机应用程序上开启了一键投诉场景窗口，保证全年365天、每天24小时不间断地为游客提供有温度的服务。自上线以来，已办结投诉4071件，24小时办结率达到99%，平均用时提升37倍，受理咨询26952件。

“不仅是勐巴娜西珍奇园，截至目前，云南全省所有A级以上景区已全部实现4G网络的全覆盖，确保了全国各地游客在云南各景区的智能化体验。”云南省通信管理局巡视员赵宁提出，今年，信息通信行业将持续建设网络基础设施，提升网络供给能力，支撑“一机游”各项应用推广使用。一方面，“加密厚度”。组织电信运营商开展4G网络深化工程，通过增加基站数量和提升原有基站容量，加深人口密集区域网络覆盖厚度。另一方面，“重点补强”。通过补点建设景区基站，消除网络盲区，提升网络质量，开展自驾游精品路线4G网络建设，继续完善景区窄带物联区覆盖，在更广泛的领域内支撑旅游景区智慧停车场、智慧公厕等基础设施的改造和建设。

(责编：蒋琪、付长超)