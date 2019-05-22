让国产化妆品“大牌”多起来

期待国产化妆品企业瞄准细分市场，挖掘文化内涵、打造特色产品，与消费者产生良性互动，努力生产出高品质、有特色的化妆产品
我国是世界第二大化妆品消费国，也是化妆品加工生产大国，可走进各大城市的商场会发现，高端化妆品少有国产品牌。为啥化妆品国货大牌比较少？
化妆品属于快速消费品，不同时代消费者的审美、喜好、理念都会快速变化，化妆品也要不断推陈出新。三四十年前，可能一盒蛤蜊油或者一瓶友谊牌雪花膏就能满足消费者需求，而现在的消费者已经告别模仿型排浪式消费，追求个性化，甚至定制化。比如，就口红而言，国际大牌不仅唇膏、唇彩、唇釉、唇蜜等种类繁多，颜色更是多达几百种，还经常推出新款流行色。而国货化妆品口红通常只有几个色号，很难满足当下的消费需求。
我国有近5000家化妆品生产企业，然而不少是贴牌代工，利润微薄，全靠走量。化妆品国际大牌都有自己多年研发的明星单品，各有各的卖点。从目前情况看，我国化妆品企业研发投入不足，企业生产质量管理体系亟待提高；与国外相比，产品同质化问题较为普遍，科技含量不高，产品创新能力还跟不上市场变化。
相比国际大牌，国产化妆品品牌意识也不够强。现在，打开手机、电视，国产化妆品的广告比过去多了，但是高端化妆品并不像大众品牌，容易产生“广告一响、黄金万两”的效果。没有卓越的品质支撑和多年的培育，很难在高端市场上占据一席之地。日本、韩国知名化妆品品牌和产品都经过了几十年的耐心打造。
观察近期国内消费数据，消费升级类商品销售增速较快，前4月化妆品类商品销售继续保持两位数增长。在消费升级的浪潮中，“美丽经济”正迅速崛起。在这个大趋势下，中国企业迎来打造本土化妆品大牌的最佳时机。期待国产化妆品企业瞄准细分市场，围绕个性化需求，加强科技攻关，注重人才培养，挖掘文化内涵，开发个性产品，与消费者产生良性互动，努力生产出高品质、有特色的化妆产品，打造属于自己的大牌产品，让中国消费者用上国产优质化妆品。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】