让国产化妆品“大牌”多起来

期待国产化妆品企业瞄准细分市场，挖掘文化内涵、打造特色产品，与消费者产生良性互动，努力生产出高品质、有特色的化妆产品

我国是世界第二大化妆品消费国，也是化妆品加工生产大国，可走进各大城市的商场会发现，高端化妆品少有国产品牌。为啥化妆品国货大牌比较少？

化妆品属于快速消费品，不同时代消费者的审美、喜好、理念都会快速变化，化妆品也要不断推陈出新。三四十年前，可能一盒蛤蜊油或者一瓶友谊牌雪花膏就能满足消费者需求，而现在的消费者已经告别模仿型排浪式消费，追求个性化，甚至定制化。比如，就口红而言，国际大牌不仅唇膏、唇彩、唇釉、唇蜜等种类繁多，颜色更是多达几百种，还经常推出新款流行色。而国货化妆品口红通常只有几个色号，很难满足当下的消费需求。

我国有近5000家化妆品生产企业，然而不少是贴牌代工，利润微薄，全靠走量。化妆品国际大牌都有自己多年研发的明星单品，各有各的卖点。从目前情况看，我国化妆品企业研发投入不足，企业生产质量管理体系亟待提高；与国外相比，产品同质化问题较为普遍，科技含量不高，产品创新能力还跟不上市场变化。

相比国际大牌，国产化妆品品牌意识也不够强。现在，打开手机、电视，国产化妆品的广告比过去多了，但是高端化妆品并不像大众品牌，容易产生“广告一响、黄金万两”的效果。没有卓越的品质支撑和多年的培育，很难在高端市场上占据一席之地。日本、韩国知名化妆品品牌和产品都经过了几十年的耐心打造。

观察近期国内消费数据，消费升级类商品销售增速较快，前4月化妆品类商品销售继续保持两位数增长。在消费升级的浪潮中，“美丽经济”正迅速崛起。在这个大趋势下，中国企业迎来打造本土化妆品大牌的最佳时机。期待国产化妆品企业瞄准细分市场，围绕个性化需求，加强科技攻关，注重人才培养，挖掘文化内涵，开发个性产品，与消费者产生良性互动，努力生产出高品质、有特色的化妆产品，打造属于自己的大牌产品，让中国消费者用上国产优质化妆品。

(责编：蒋琪、付长超)