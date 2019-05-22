共享充电宝，为美好生活“充电”

过去，很多人在出门前都会下意识地产生“手机电量充满了吗”“带充电宝了吗”等想法。如今，越来越多的购物中心、餐厅和电影院等公共场所，都开始为公众提供共享充电宝租赁使用服务。有网友感慨：“共享经济的发展改变了我们的观念，潜移默化地影响着我们的生活。”

共享经济在中国呈现快速增长态势，主要得益于移动互联网等技术的日渐普及和网络金融的繁荣发展。以共享充电宝为例，不仅使用便捷，而且免于随身携带，人们白天可以在餐厅使用其提供的共享充电宝，晚上去电影院可以使用另一款共享充电宝。专家表示，共享产品可以让大家把闲置的资源拿出来共享，从而方便更多人的生活。

然而，市场虽火热，但困扰犹存。目前，已有多家共享充电宝相关企业出局。共享经济虽然改变了人们的生活方式和消费理念，但无序发展、法律法规不健全等引发的监管难、维权难等一系列问题也浮出水面。随着越来越多的人使用共享产品，恶意损毁成为困扰不少用户的问题。同时，押金问题也困扰着消费者，有网友表示：“比如市场价值几十元的充电宝，在进入预定界面后发现，需要缴纳近百元押金，并且退款周期长，还不如自己买一个。”

对此，专家建议，针对共享经济的种种乱象，一方面需要政府部门主动作为，不断完善法律法规，明确规定押金管理和使用情况，为促进共享经济的发展扫清制度障碍；另一方面，要尽快建立并完善征信体系，提升使用体验。同时，也可以考虑引入第三方征信机构，推动免押金使用模式。比如，很多国家因为有完善的信用体系，使用共享产品只需要信用卡，而且使用的方式多样，可以单次、包天包月甚至是包年使用，值得借鉴。

当然，共享经济的健康发展离不开社会公德的培育。每个人都是共享经济的受益者，而不是局外人，应该积极成为其推动者和维护者。此外，还要努力提高自身素质，自觉践行社会主义核心价值观。

(责编：赵爽、付长超)