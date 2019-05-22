所谓“智能+”，就是在大数据、云计算等互联网技术深入应用的基础上，深刻把握新一代人工智能的发展特点，促进人工智能与实体经济融合，推动各行各业从数字化、网络化，迈向智能化，探索人工智能创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济发展新形态。我们看到，近年来，人工智能技术发展迅猛，5G、物联网、人工智能、数字孪生、云计算、边缘计算等智能技术群形成“核聚变”效应，推动万物互联（Internet of Everything）迈向万物智能（Intelligence of Everything），进而带动了智能+时代的到来。

与此同时，基于深度学习的人工智能的认知能力将达到人类专家顾问级别；人工智能技术进入大规模商用阶段，人工智能产品全面进入消费级市场，可购买的智慧服务正层出不穷；借助人工智能技术，将推动传统产业转型升级，改变全球原有经济生态。推动“智能+”，正是顺应全球智能化趋势，将人工智能技术与传统产业，特别是与制造业相融合，强化工业基础和技术创新能力，推动制造业高质量发展，加快建设制造强国。

与“互联网+”一样，“智能+”也将广泛地影响我们的工作和生活。基于人工智能领域的数字化与移动化技术、机器学习与智能机器人、物联网构成的大数据、AI及深度学习技术、数据保护与云技术等构成的区块链技术，以及生物测定学和自适应安全技术等新技术的推广应用，我们认为，以下领域将更加快捷地与人工智能对接，成为“智能+”的重点发力方向。

“智能+制造”，将让制造业人、机、物实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，“数据+算力+算法”将推动工具革命和决策革命；工业互联网将推动智能制造真正实现数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导；由此形成的新的制造理念和商业模式，将成为新的增长动力，为饱受需求乏力和产能过剩之苦的制造业带来转型机遇和希望。

“智能+交通”，将真正构建智能化交通解决方案，依靠多传感器融合等车路协同技术建设的智能路网，可提高交通系统的感知能力，实现车车、车路的信息交互和共享，有效避免和减少交通事故；运用智能云、大数据、边缘计算等技术，搭建计算平台，分析全量交通数据，能够预判拥堵趋势并提前采取预防性措施；利用智能信号灯、智能停车系统，大力提升交通系统的调度能力。

“智能+医疗”，将有效改变“看病难”，让看病变得更加轻松快捷。通过基因预测可以发现健康人的基因缺陷，尽早提示健康风险，有助于防病于未然；通过医疗大数据建立病症模型，能够帮助医生迅速诊断病情，防止误诊；可口服的纳米级智能手术机器人可以自由进出人体，针对非正常细胞进行精准无创手术等。

“智能+教育”，将有效推动城乡教育均衡发展，促进教育公平。利用“人工智能+教育”等互联网技术，用直播、VR把优质教育资源同步到贫困山区，消除城乡教育鸿沟、消除贫困代际传递，推动中国城乡教育均衡发展。

“智能+农业”，通过农业数据自动化采集、农业数据智能化分析、农机自动化运行、农业精准化作业、农产品数字化追溯，可真正实现智慧农业的美好氛围。

与此同时，“智能+金融”“智能+商业”“智能+物流”“智能+文旅产业”“智能+政务”等都大有可为，必将展现新的发展图景。

（作者为电子工业出版社总编辑）

(责编：赵爽、付长超)