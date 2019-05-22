绿色技术创新企业要超千家

生态文明建设、循环经济、绿色低碳……中共十九大以来，这些“热点词”始终活跃在大众视线范围内，至今仍然热度不减。近日，国家发改委、科技部联合印发了《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》（以下简称《指导意见》），以绿色创新为主要内容的技术革命和产业革命正蓄势待发，未来三年将认定1000家绿色技术创新企业。

绿色技术关键在创新

据介绍，面向绿色发展和生态文明建设的技术都属于绿色技术。具体来说，绿色技术是包括节能环保、清洁生产、清洁能源、生态保护与修复、城乡绿色基础设施、生态农业等领域在内，涵盖产品设计、生产、消费、回收利用等环节的技术。

发展绿色技术，创新是第一驱动力。为引导绿色技术创新方向，《指导意见》指出要制定发布绿色产业指导目录、绿色技术推广目录、绿色技术与装备淘汰目录，推动各行业技术装备升级，鼓励和引导社会资本投向绿色产业。

在强化对重点领域绿色技术创新的支持方面，《指导意见》指出要对标国际先进水平，通过国家科技计划，前瞻性、系统性、战略性布局一批研发项目，突破关键材料、仪器设备、核心工艺、工业控制装置的技术瓶颈，推动研制一批具有自主知识产权、达到国际先进水平的关键核心绿色技术，切实提升原始创新能力。

在公共服务方面，要培育建设一批国家工程研究中心、国家技术创新中心、国家科技资源共享服务平台等创新基地平台，建立综合性国家级绿色技术交易市场，选择绿色技术创新基础较好的城市建设绿色技术创新综合示范区等。

10个龙头企业年产值要超500亿元

创新主体是企业，市场活力的源泉也是企业。《指导意见》提出目标，到2022年要基本建成市场导向的绿色技术创新体系，出现一批龙头骨干企业。

为强化企业的绿色技术创新主体地位，《指导意见》指出，要研究制定绿色技术创新企业认定标准规范，开展绿色技术创新企业认定。国家发改委相关负责人介绍，开展绿色技术创新“十百千”行动，将在未来三年培育10个年产值超过500亿元的绿色技术创新龙头企业，支持100家企业创建国家绿色企业技术中心，认定1000家绿色技术创新企业。

《指导意见》还强调，要积极支持“十百千”企业承担国家和地方部署的重点绿色技术创新项目，研究制定支持经认定的绿色技术创新企业的政策措施，同时加大对企业绿色技术创新的支持力度，财政资金支持的非基础性绿色技术研发项目、市场导向明确的绿色技术创新项目都必须要有企业参与，国家重大科技专项、国家重点研发计划支持的绿色技术研发项目由企业牵头承担的比例不少于55%。

扩大政府绿色采购

绿色技术创新体系的建立，不仅要依靠市场的自发调节，也需要政府的宏观调控。《指导意见》在强化绿色技术标准引领、健全政府绿色采购制度等方面作出了详细的部署。

——制定一批新标准。《指导意见》指出，要强化绿色技术通用标准研究，在生态环境污染防治、资源节约和循环利用、城市绿色发展等重点领域制定一批绿色技术标准，明确绿色技术关键性能和技术指标，开展绿色技术效果评估和验证。

——扩大政府绿色采购范围。《指导意见》强调，要在现有节能环保产品的基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品政府采购，遴选市场急需、具有实用价值、开发基础较好的共性关键绿色技术，政府以招标采购等方式购买技术，通过发布公告等形式向社会免费推广应用。

(责编：赵爽、付长超)