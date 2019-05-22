北斗终端应用超8000万台/套

本报电 （记者谷业凯）中国卫星导航定位协会近日在京发布《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2019）》。白皮书显示，2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，较2017年增长18.3%。其中包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，占总产值的35.4%，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。
白皮书显示，北斗系统目前已广泛应用于交通、海事、电力等十几个行业领域。截至2018年底，各类国产北斗终端产品应用规模已累计超过8000万台/套，采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量接近7亿台/套（含智能手机），北斗应用正在多领域迈入“标配化”发展的新阶段。白皮书还显示，目前我国卫星导航与位置服务领域企事业单位数量保持在1.4万家左右，从业人员数量超50万。产业群体的自主创新能力显著增强，包括国产北斗芯片、模块等关键技术进一步取得突破，性能指标与国际同类产品相当，并已形成一定价格优势。截至2018年底，我国卫星导航专利申请累计总量 （包括发明专利和实用新型专利）突破6万件，位居全球首位。此外，我国企业卫星导航定位产品已在全球100多个国家实现销售，北斗已先后在“一带一路”沿线30多个国家和地区落地应用。
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