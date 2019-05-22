中国5G基本达到商用水平

本报北京5月21日电 （记者徐佩玉）工信部有关负责人21日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，中国5G产品日渐成熟，系统、芯片、终端等环节已基本达到商用的水平，将继续推动技术成熟和应用发展。另外，目前已累计完成近200万人次的携号转网工作，下一步将推动企业加快系统改造和测试，确保今年11月30日前在全国范围内实现携号转网。

工信部称，目前，国内已经明确了5G中频段频率规划及试验频率，制定了相关分配方案，基础电信企业陆续发布5G部署相关计划，积极开展5G试验，推进网络建设。

工信部信息通信发展司司长闻库说，在产业界各方的共同努力下，目前5G技术和产品日趋成熟，系统、芯片、终端等产业链主要环节已基本达到商用水平，具备了商用部署的条件。

下一步，工信部将不断完善政策环境，支持相关运营企业开展网络建设，推动相关企业加强协作，营造5G应用发展的良好环境。在加快5G产业链成熟的基础上，支持开展5G的增强技术研发试验，为后续发展打好基础。

工信部副部长陈肇雄说，携号转网需要对三家基础电信企业的网络和运营系统进行必要的改造，涉及近16亿移动用户运营系统的更新，工作相对较复杂。与此同时，还需对第三方平台进行同步改造，以确保用户携号转网后的使用体验。

前期，工信部组织相关企业在5个省市进行了携号转网的试验。下一步将推动企业加快系统改造和测试，确保今年11月30日之前在全国范围内实现携号转网，真正做到“号码在手，说走就走”。

在网络提速降费方面，陈肇雄表示，近年来，中国持续加强网络基础设施建设，大力推进提速降费。截至今年3月底，全国光纤宽带用户占比达到91%，4G用户占比达到75%。2018年，固定网络每兆月均资费比2014年下降95%。

工信部将持续提升网络性能，促进网络演进升级，推动实施精准降费。针对低收入和老年群体的需求，推动基础电信企业在全国推出“地板价”资费方案，面向建档立卡贫困户给予最大的优惠，并要求相关企业规范套餐设置，让消费者明明白白消费。

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