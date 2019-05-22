西方高福利制度为何陷入两难境地？

不堪重负的欧洲高福利制度。

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“从摇篮到坟墓”，以高福利为主要特征的西方社会保障体系一度被视为“均富社会和避免冲突的理想模式”。但伴随全球经济增速放缓、人口老龄化等社会问题凸显，面对巨大的财政赤字和公共债务压力，西方各国政府相继开启福利制度的改革重建之路。与此同时，民众要求改善社保待遇、提高社会公正的呼声却日益高涨。西方国家福利制度改革陷入进退两难的境地。

社会保障制度建设是否福利越高越好？西方的社保制度可以为中国社会保障体系完善发展提供哪些借鉴？作为住在国社会制度最直接的感受者，海外华侨华人深有感触。

改革：财政紧缩与福利消减

近日，美国财政部发布的《2019年社会保障和医疗保险受托人报告》显示，社会保障计划内的合并信托基金将于2035年耗尽，届时社保计划将无法按期支付全部福利。

美国基础社保资金告急，个人养老金储蓄也堪忧。今年3月，美国政府问责局（GAO）公布的2016年退休储蓄报告显示，当年55岁及以上的退休美国人中，48%的养老金存款账户余额为零。

政府支撑社会保障体系正变得越来越吃力。“德国法定退休的替代率目前不足40%，法定退休金的增幅常年低于德国的通货膨胀率，按购买力计算，德国法定退休金实际上一直在减少。”德国慕尼黑华星艺术团团长唐志红分析，由于德国退休金为实收实发体系，尽管德国政府每年都投入数十亿欧元的养老补贴，但劳动者缴纳的养老金也难以支撑日渐增加的退休金。

德国的困境是欧洲的一个缩影。专家分析认为，几乎所有欧洲国家都面临政府福利开支超过财政收入的入不敷出局面。更让人担忧的是，以往掩盖在欧洲高福利下的种族、宗教、阶层矛盾等问题，随着欧洲各国紧缩开支、削减福利逐渐浮出水面。

改革势在必行。4月23日，据美国市场观察报报道，目前美国金融行业已经花费数百万美元进行游说，希望推动美国退休养老制度改革。

“福利收缩是政府社会福利改革的主要方向。”美国波特兰州立大学教授李斧表示，在美国，各种社会福利开支在社会总支出和政府预算中占有巨大份额，对政府收支平衡造成不小挑战。目前，美国每年财政赤字近万亿美元，长远影响难以预估。

不止美国。希腊中国和平统一促进会会长兰孝程表示，近几年，希腊政府推行多项福利改革政策，最重要的一项是压缩养老金开支。2009年前，人均养老金开支是1250欧元左右，现在只有833欧元左右。除了养老金外，教育、医疗、政府公共开支都压缩30%-40%；公共基建等投资接近停滞状态。

希腊不是个例。唐志红介绍，德国政府一直在大框架不变的前提下，对福利制度进行改革，最主要的方式是调整费率，比如2019年医疗保险中雇主多承担0.45%，护理险费率提高至3.3%。

矛盾：政府决策与民生诉求

提及希腊社会福利制度改革的原因，兰孝程认为，一方面是来自欧盟的压力，因为高福利导致希腊公共开支太大，财政赤字达到GDP16%，严重超过了欧盟规定的3%红线；另一方面，希腊政府需要通过开源节流和福利改革，摆脱政府破产的危机。

唐志红表示，德国社保体系对于社会稳定及经济发展发挥了重要作用，但也造就了很多不工作只靠拿福利生活的人，还吸引了大量希望享受德国高福利的移民。随着老龄化人口不断增加、自动化生产规模不断扩大、失业率居高不下，维持社保体系的运转对于国家财政、缴费的企业和在职员工都是极大的负担。

“羊毛出在羊身上，税收是福利开支的重要支撑，高福利就意味着高税收。”李斧表示，高福利产生的税收负担令纳税人和企业很不满。

“高福利制度在保障人民生活、促进社会公平方面意义重大，但并不是最完美的制度。”法国中法关系促进会会长周兴认为，欧洲的社会福利制度会控制一部分人比别人发展得更快。它以限制发展来保障社会公平，进而达到双向控制的作用。不合理的福利制度会消磨人们积极向上的意志，助长懒惰的社会风气。

“欧洲社会福利制度改革迫在眉睫。”兰孝程表示，福利制度改革应平衡税收和企业的分担比例。只有这样，才能激发企业活力，增加就业，推动经济发展。

改革之路并不好走。法国总统马克龙曾雄心勃勃地表示，法国劳动群体缺乏工作热情，限制了国家经济发展潜力，必须着手改革法国的社会福利制度。

然而，马克龙的雄心折戟于“黄马甲”运动。2018年12月，马克龙发表电视讲话，对“黄马甲”运动做出让步，其中包括提高最低工资、免除加班收入税收、减少退休者税收等措施，旨在平息“黄马甲”运动示威者关于生活水平和购买力下降的不满。

“社会保障制度遭受的紧缩压力，与民众不断高涨的改善民生和实现社会公正的呼声，造成了政府政策抉择上的两难。”周兴说，欧式选举制度以及时常应用的全民公投手段，常常令政治家因顾虑选票而难以大刀阔斧地推行实质性和结构性的改革。

借鉴：因地制宜与扬长避短

西方的社会保障制度建立和完善已有数百年历史，利弊分明，其发展历程可以为中国社会保障体系建设提供哪些借鉴？

“高福利是一把双刃剑。福利一旦提高，很难下降，因此政府在制定和完善社会福利制度时，需要更审慎。”李斧认为，每个国家国情不可能一模一样，福利制度的发展要因地制宜。此外，发展福利制度，要逐步渐行，与经济发展速度和水平相适应，还要考虑经济发展的起伏和周期性。

“德国是世界上最早实行社保制度的国家之一，社保制度大框架稳定性强、连续性好、保障度高，很多经验值得中国借鉴。”唐志红说，文明因互鉴而丰富，中德两国可以加强在社保制度建设领域的合作交流，取长补短，共同发展。

“中国需要研究和学习西方各国社保制度的优点，但也要走出对西方福利制度的认知误区。”兰孝程表示，高福利制度的弊端有三：一是看病和吃药免费造成医疗资源浪费；二是不计成本增加福利支出，造成政府财政入不敷出；三是看病和教育机构变得越来越庞大，增加管理难度和管理成本。

周兴认为，整个西方福利制度体系，是在经历了一战、二战和大量的财富积累的基础上建立起来的，具有标准化、一体化和一步到位特点。中国的社保体系是在改革开放之后不断建立和完善起来的。西方的高福利制度并不符合中国的国情，中国要结合自身社会发展状况，制定和完善符合国情的社会保障体系。

李斧告诫，改革开放以来，中国经济取得巨大发展，社会保障制度不断完善，中国人生活的幸福感和安全感不断提高。但中国仍是世界上最大的发展中国家，社会保障制度还需不断完善，只是步子一定要稳健。

兰孝程建议，一方面，中国国土面积比较大，区域和城乡差别也很大，因此在设置福利制度上，除了公平合理外，还要因地制宜，让老百姓得到实实在在的好处。另一方面，在教育医疗方面，需要两条腿走路，政府不仅要加大政策和资金投入，还应鼓励社会力量参与，构建多方参与的全方位社会保障体系。

(责编：赵爽、付长超)