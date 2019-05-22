外交部：中美贸易协议必须双向平衡、平等互利

新华社北京5月21日电 （记者侯晓晨）外交部发言人陆慷21日说，中美之间的贸易协议必须是双向平衡、平等互利的。

据报道，美国总统特朗普近日接受媒体采访时称，最近几轮美中磋商之前他曾告诉中方，美中之间的协议不可能是对等的（50-50），由于中国过去的贸易做法，协议必须更有利于美国。

对此，陆慷在当日例行记者会上说，“是否对等”和“对谁更有利”在贸易关系中不是一回事，要求两个经济体在贸易实践中绝对的对等开放是不现实的，“更何况经济全球化本身就是各国优势互补、互通有无的过程。”

他表示，所谓贸易互惠互利，应该是指所有产业开放市场实现总体互惠和利益平衡。简单认为美国在中美贸易关系中“吃亏”的看法是不科学、不专业的。“谈判贸易协议本身不可能在所有领域都要求绝对平等，但必须是双向平衡、平等互利的。”

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