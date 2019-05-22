原标题：水果涨价潮或将结束 “水果自由”担忧只是一种焦虑

市场供应不足、价格上涨不过是短期现象，随着市场的调节，水果涨价潮或将结束

“水果自由”担忧只是一种焦虑

吐鲁番是新疆每年最早迎来高温的地方，到了5月，吐鲁番市托克逊县的杏树上已挂上了黄澄澄的杏子，各地的客商、游客前来收购、采摘。从中旬开始，每天有近百吨的杏子运往疆内外各地销售。

“刚上市时，价格略高，每公斤接近30元，随着大量上市，价格很快就降下来，市民不用担心买不起。因为与往年相比，今年鲜杏批发价与去年同期价格差不多。”乌鲁木齐九鼎水果批发市场一家商户的老板告诉记者。

最近水果市场价格涨声一片，“水果自由”也在网上刷屏，这一话题引发了热烈讨论。事实上，春节过后，关于各种水果涨价的消息不绝于耳，车厘子等进口水果涨价，苹果、柑橘、梨、葡萄、蜜瓜等普通水果也在涨。有报道指出，北京新发地批发市场的水果价格总体比去年同期上涨78%，最近一周涨价幅度达10%。

对不少网友们“车厘子自由”难实现，现在又要失去普通“水果自由”的担忧，业内人士指出，这只是一种不必要的焦虑，水果价格高低由市场供需决定，价格上涨不过是短期现象，随着市场的调节，水果涨价潮或将结束。

涨声一片

“时令水果价格涨了一些，香梨、苹果等最常见的水果，同比涨幅超过40%。”乌鲁木齐市新民路上一家水果店的老板说。记者走访乌鲁木齐市几家农贸市场与超市发现，最近的水果价格确实有点高。

新疆是我国久负盛名的瓜果之乡，瓜果品种繁多。新疆的水果价格普遍上涨，在我国其他地区，水果的价格普遍上涨更理所当然。几十元一斤的车厘子曾在今年初掀起热议，近日，关于荔枝、山竹甚至苹果等常见水果的价格上涨问题再度引起消费者讨论。多地媒体报道，当地荔枝价格普遍在20~40元/斤。

罗先生在福州市水果批发市场从事十几年的批发，他说与去年同期相比，草莓、苹果、椰青等不少水果的平均价格不同程度地上涨，部分商品的价格甚至翻了两三倍。

农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测显示，水果中，涨幅最大的要数富士苹果。自3月中旬起，环同比一直呈增长趋势，近两周来，同比涨幅甚至超过40%。此外，春节过后，香蕉价格也一直高于去年同期价格，西瓜价格近两个月来同比一直上涨。

多地公布的水果零售数据，也印证了老百姓的感觉。广东省商务厅发布信息显示，5月6日至12日，水果零售均价环比上涨0.2%。广西商务厅数据显示，5月6日至12日，水果类的零售价格为9.46元/公斤，价格环比上涨1.94%。重点监测的7种零售水果品种中，苹果、葡萄、梨、西瓜、荔枝零售价格上涨。

根据福建省发改委公布的数据，截至5月5日，全省苹果、梨、香蕉、西瓜等四种水果的价格均有明显上涨。当天，全省市场上的香蕉每斤均价为3.57元，较十天前上涨约1.4%，较去年同期上涨5.3%；西瓜的每日均价则为3.28元，较十天前上涨3.8%，较去年同期则大幅上涨近20%。据了解，众多涨价的水果中，产自北方的水果涨幅尤其明显，苹果即是典型。

供需不平衡

“水果的价格浮动比较正常，有时每天可能都不一样，但这其中的最主要取决于供需情况。”上述从事水果批发的罗先生说，水果价格上涨涉及物流、运输、种植、人工等方面上涨的原因。 “每年5月前后都是水果的供应淡季，现在买到的非时令水果，是去年保存起来的。随着天气变热，需求越来越大，但库存越来越少，价格随之上涨。货源少，价格自然就走高。”

据悉，此轮水果价格上涨主要受气候因素影响，导致部分水果品类减产，由供需不平衡而引起。而广东、广西等荔枝产区也由于高温、雨水天气较多，对产量造成了较大影响。苹果重要产地陕西渭南总体减产较大，苹果当前库存同比下滑接近40%，苹果自身涨价，也带动其他水果价格上涨。

除了受气候、成本因素影响外，水果价格总体提升背后也受到进口、有机水果等高端品类占比提高的带动。智利车厘子、泰国榴莲、新西兰奇异果等品类在各个零售渠道已经很常见，带有各国特色的水果已然成为消费者餐桌上的常客。2018年中国水果进口额增速高达34.5%，且首次出现贸易逆差。

在乌鲁木齐九鼎水果批发市场长期从事水果批发的张明京说，进口水果的增加反映了老百姓消费水平的提升，水果从基础的生活需求产品转变成提升生活品质的精致化消费品。“精品水果”进入普通百姓的日常消费，品质和档次不断提升，也在一定程度上推动了市场价格的提升。

据了解，水果的供应链较长，从种植、收购再到终端水果市场，涉及到运输、储存等多个环节，消费者对新鲜度要求越来越高，商家投入到冷库、冷链等成本也越来越多，这都将最终体现在价格上。

“我们这里产的哈密瓜，每年都会被广东的客商订走，瓜果一成熟，一车车地全部拉到内地去。”哈密市伊吾县一位哈密瓜种植大户告诉记者。

依靠市场调节

依托独特的自然气候，位于天山南簏的托克逊县，气温已达到30℃以上。眼下，托克逊县夏乡南湖村董双双合作社大棚种植的“牛奶西瓜”开始正式上市，这些“牛奶西瓜”因其口感独特、绿色无公害等特点，深受广大商超和消费者青睐。

“之前市场上消售的西瓜大都是库存或者大棚种植的，数量有限，这些西瓜上市后，大大补充了市场上水果的品种和数量，市民的可先择性也提高，这波水果涨价潮可能停止。”张明京表示。

对于连日来水果价格不断上涨的趋势，国家统计局新闻发言人刘爱华日前回应称，鲜菜、鲜果明显受到极端天气季节性因素的影响，这些季节性的短期冲击不具有持续性，其价格的上涨不会持续在一个高位。“鲜菜、鲜果受到的短期冲击不具持续性。”

据了解，4月份，CPI同比上涨2.5%，涨幅比上个月上升了0.2个百分点，个别品种同比涨幅有所抬升。拉动4月份CPI涨幅上升的因素除了猪肉之外，还有鲜菜、鲜果，这三类项目当月同比涨幅均超过10%，对整体CPI的影响程度大概在0.2~0.4个百分点之间。

新疆由于昼夜温差大，日照时间长，特殊的地理位置等原因，新疆的水果都普遍很甜。新疆地处我国西北边陲，与内地距离相隔较远，水果虽然好吃，却让许多内地市场只能遥遥相望。

但随着“一带一路”建设的深入，跨境购、团购等新型营销方式迅速崛起，带动了中国新疆同周边国家进出口贸易，也让新疆的水果更快速地进入内地。5月8日，从杜尚别飞来的航班上承运的585公斤樱桃，仅用3小时就飞抵乌鲁木齐，拉开了今年中亚樱桃进口的序幕。

(责编：杨曦、付长超)