近期中国部分地区出现严重干旱 专家：降水异常偏少

近期我国部分地区出现严重干旱
5月17日，国家气候中心最新监测实况显示，当前我国部分地区出现严重气象干旱，东北、黄淮、江淮、西南等地出现中度至重度气象干旱，吉林、云南部分地区出现特旱。此次干旱出现的原因是什么，其影响及未来趋势如何？就这些问题，科技日报记者采访了相关专家。
我国多地旱象严重
据国家气候中心正研级高级工程师侯威介绍，今年以来，我国东北地区平均降水量为42.5毫米，较常年同期偏少48%，为1961年以来历史同期最少。其中，吉林省平均降水量为41.4毫米，较常年同期偏少54.1%，辽宁省平均降水量为43.7毫米，较常年同期偏少52.6%，均为1961年以来历史同期最少。同时，东北地区平均气温较常年同期偏高2.4℃，为1961年以来历史同期第二高。
气候监测显示，4月1日至5月17日，云南省平均降水量为35.3毫米，较常年同期偏少63.1%，为1961年以来历史同期最少。云南省平均气温较常年同期偏高1.9℃，为1961年以来历史同期最高。
同样，今年5月以来，黄淮和江淮地区平均降水量为9.1毫米，较常年同期偏少81%，为1961年以来历史同期最少。“干旱对东北地区的新季玉米播种及生长有一定影响，同时，受气象干旱影响，东北大部以及内蒙古东部等地森林火险等级持续偏高。”侯威说。
目前，干旱已严重影响云南春耕生产和人民生活，云南省气象局5月13日启动重大气象灾害（干旱）四级应急响应。
温高雨少导致气象干旱发展持续
针对此次全国多地干旱，国家气候中心首席预报员陈丽娟表示，气象干旱出现的直接原因是气温异常偏高，降水异常偏少。
国家气候中心监测显示，2018年9月以来，赤道中东太平洋发生过一次厄尔尼诺事件，预计该事件其影响将持续到今年夏季。
陈丽娟分析，受厄尔尼诺事件影响，西北太平洋地区副热带高压偏强，菲律宾地区为反气旋式异常环流，加之今年春季印度洋海温持续偏暖，冬春季青藏高原积雪偏多，这些因素都有利于菲律宾反气旋异常偏强。而中纬度地区自4月以来的冷空气较为活跃，在这种背景下，冷暖气流主要在我国长江以南的东部地区交汇。
“由于我国东北地区、黄淮大部主要受偏北风影响，水汽输送条件差，不易形成有效降水；而云南地区主要受高原地区西北风和西风的影响，出现异常的辐散下沉运动，造成降水偏少。”陈丽娟说。
干旱地区未来趋势如何？陈丽娟介绍，我国东北地区在未来10天将出现明显的降水过程，气象干旱有望缓解。中长期预报显示，预计未来11天到30天，有一次降水过程，其中6月上旬降水有较常年偏多的可能性，气象干旱有望解除。
“云南地区在未来10天出现有效降水的可能性较小，气象干旱将持续发展。中长期预报显示，未来11天到30天，云南东部将出现较明显的降水过程，干旱有望缓解，而云南西部的降水仍然较常年同期偏少，干旱可能持续。”陈丽娟说，云南大部分地区雨季的多年平均开始时间在5月中旬到下旬，预计今年云南雨季的开始时间较常年偏晚。
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