中国稀土股价一天翻倍 有色股跟涨

因稀土矿进口减少，近期国内稀土价格连续上涨，在A股市场上掀起一股涨价题材炒作的旋风。受此消息刺激，昨天稀土在A股和港股同时刮起一股旋风，其中在港股上市的中国稀土(0769.HK)暴涨102.7%，A股市场上北方稀土、五矿稀土、广晟有色、盛和资源等股涨停，宁波韵升、银河磁体、正海磁材等稀土永磁类个股也涨停。
“稀土作为高科技产品的必备材料，在当前消息面因素影响下容易吸引资金关注。再加上供给减少，价格上涨，而稀土股板块估值处于低位，因此短线在各路游资大举进场后引发了暴涨。”私募程先生表示。
稀土股的大涨，也激活了一些有色资源股开始活跃，如中色股份、焦作万方和藏格控股等股涨停。交易所龙虎榜显示，国泰君安宁波彩虹北路营业部买入五矿稀土6000万元，银河证券杭州庆春路营业部买入五矿稀土3100万元，中信证券上海溧阳路营业部买入五矿稀土2700万元。
“目前来看，稀土股的热炒，也使得有色资源股的低估值价值被新资金发现。特别是有产品涨价的品种，”程先生表示，如近期电解铝涨价，板块个股也明显走强。焦作万方涨停，中国铝业涨4.47%，云铝股份和神火股份也走势强劲。
国泰君安刘华峰表示，上海期交所铝价最近四个月都处在上涨中。目前电解铝库存出现快速下降，山西部分氧化铝厂因环保整治而停产，预计涉及氧化铝年产能600万吨以上，此次停产使全国影响约7.5%。国泰君安预计铝价有望加速上涨，电解铝企业利润有望向好。
牧容投资则提醒投资者，稀土股的战略地位被市场重新认识，也会引发市场对有色稀缺资源的挖掘，如厦门钨业和章源钨业等钨资源个股。稀土永磁和新材料中，一些中盘股则有补涨机会。 本报记者 刘芫信
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