原标题：网约车加重拥堵，但并非唯一“真凶”

网约车，让城市交通更拥堵。

与打车软件的设计初衷背道而驰，一项新研究表明，2010年至2016年，导致美国旧金山交通拥挤的罪魁祸首是Uber和Lyft这两家网约车公司的汽车。另一项针对纽约交通状况的调查也给出了相同的结果。也就是说，多项计算机模拟研究表明，网约车增加了交通负担。

这项研究的原理是什么？其结论是否可信？如果研究可信，网约车带来的交通堵塞问题该如何解决？

研究显示网约车给交通“添堵”

北京理工大学软件学院副教授闫怀志告诉科技日报记者，这项研究的原理是，研究人员在目标城市内，利用计算机软件程序向Uber与Lyft的API（应用程序接口）发出请求，在设定区域内，获取到相关车辆的抽样数据，而后利用数据模型推演路况变化情况。

闫怀志认为，该研究设计具有一定合理性。该研究使用一个计算机模型模拟了移除Uber和Lyft车辆后的交通速度。这种方法虽未必能完全反映真实的路况变化，但也能说明一定问题。

“用计算机模型预测交通状况，需要考察出行者多个维度的数据，如出行总量、出行目的地、出行方式等。而此研究仅凭网约车抽样数据，研究维度存在一定局限。而且拥堵的产生原因是多方面的，汽车出行量过大、道路通行能力不足等，都可能导致交通拥堵。”北京工业大学城市交通学院院长陈艳艳在接受科技日报记者采访时说。

打车软件流行增加汽车出行量

“事实上，在中国，打车软件对城市交通造成了很大的冲击。”闫怀志告诉科技日报记者，传统出租车通常是人等车，而共享乘车大大加剧了车等人情况的出现。加之某些网约车为图方便的违停，使得原本已拥挤的路况雪上加霜，甚至对公共交通也造成了很大影响。而且，选择这种个性化出行方式，还会导致更多车辆在路上行驶，使原本已十分紧张的通行环境更加恶化。

陈艳艳也认为，网约车的普及增加了道路车辆出行的总量。“在网约车出现之前，一些人出行时更倾向于选择公共交通。但随着打车软件的流行，选择小汽车出行的人数增多。尤其在打车软件刚出现时，为培养用户使用习惯，网约车价格非常便宜，吸引了大批用户。加上网约车出行自由、便利，日益成为一种流行的出行选择。”她说。

另外，网约车也刺激了一部分人的出行需求。“以往喜欢宅在家的人，在享受了网约车的便利后，渐渐走出家门，参与更多的休闲娱乐活动。”陈艳艳说，从理论上讲，在载客率不变的情况下，选择小汽车出行的人数增加，会导致小汽车出行量的增加，更易造成交通拥堵。

仅靠模型预测或有失偏颇

不过，仅凭一项研究就认定，网约车是致堵“元凶”，显然是不全面的。闫怀志说，一方面，Uber与Lyft平台出于商业和隐私等考虑，不愿意提供真实数据，使得研究者只能退而求次，使用抽样模拟的方法进行实验仿真分析，在数据源的可信性方面先天存在不足。另一方面，这种理想化的实验设计先入为主地将Uber和Lyft平台设定为城市交通拥堵的主要考察因素，忽略了可能影响交通的其他重要因素。正因如此，这项研究的结论遭到了Uber和Lyft的质疑。

陈艳艳也认为，仅靠模型预测交通状况未必完全可信。不同城市的交通状况不同。对交通压力较大的城市来说，网约车的流行或会加重道路负担，但在道路容量相对比较大的城市，可能就没有显著影响。“所以不能简单地说，网约车就一定会加剧交通拥堵。”她说。

相比网约车，陈艳艳认为，私家车若过度使用，更易导致交通拥堵。她建议，市民应多选集约化的公共交通方式出行，同时相关部门也应对网约车平台加强监管，使这种新业态走上规范发展之路。“当网约车价格回归合理后，民众选择网约车的意愿就不会像之前那样强烈。”她说。

“另外，在交通拥堵严重的城市，可在拥挤区域实施适当提高停车费、鼓励合乘等措施。在技术上，可通过交通诱导或优化信号控制等方法来缓解道路拥堵状况。”陈艳艳表示。（代小佩）

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