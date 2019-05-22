原标题：北京市新企业登记社保参保可网上通办

新企业登记社保参保可网上通办

取得执照、刻制公章、领用发票、用工信息采集等合并办理，全部办理时间不超过3天

新京报制图/倪萍

近日，北京市人力资源和社会保障局，工作人员正在操作社会保险信息服务系统。新京报记者 彭子洋 摄

为了让开办企业更加省事，北京市开通了网上企业开办平台“e窗通”。在开办企业中涉及的取得执照、刻制公章、领用发票、用工信息采集等目前都已合并办理，单项审批时间不超过24小时，全部办理时间不超过3天。同时，北京市还为所有市场主体发放电子营业执照。自2019年3月20日起，企业持电子营业执照可在税务、社保、住房公积金等部门办理相关业务。

通过跨部门信息共享，北京企业及员工参保登记实现“全程网上办”的同时，社保经办机构也不再收取相关纸介材料。全面取消纸介社会保险缴费协议，改为网上办理参保登记时同步签订电子协议。

新企业注册后，要向社保管理部门登记企业和个人的社保参保信息。北京市社保网上服务平台已能做到网上申报办理。为了更进一步简化企业申报流程，“让数据多跑腿，人员少跑路”，北京市通过“e窗通”将社保参保信息所有填报、审核环节都通过后台进行输入比对，实现了企业参保登记全部网上办理。

“e窗通”实现一窗办理、一次填报

为了让开办企业更加省事，北京市开通了网上企业开办平台“e窗通”。对于任何一个想申办企业的申请人，“e窗通”都能实现一次性填报全部信息，实时查询办理进度。

据北京市市场监管局介绍，在开办企业中涉及的取得执照、刻制公章、领用发票、用工信息采集等目前都已合并办理，单项审批时间不超过24小时，全部办理时间不超过3天。

同时，新版“e窗通”平台纳入“多证合一”和“证照分离”改革事项，让企业开办完成后即可实现“准入又准营”。在北京市“二十四证合一”的基础上，按照能整合的尽量整合、能简化的尽量简化、该减掉的坚决减掉的原则，全面梳理、分类处理各类涉企证照事项，对于“证照分离”改革后属于信息采集、记载公示、管理备案查询的事项，原则上通过“多证合一”改革尽可能整合到营业执照上。

同时，北京市还为所有市场主体发放电子营业执照，电子营业执照与纸质营业执照具有同等法律效力，是市场主体取得主体资格的合法凭证，企业可以通过手机等智能终端领取、下载和使用。

社保登记不需“见面”审核身份信息

据北京市社保中心相关负责人黄凯介绍，“e窗通”平台将开办企业时所需的社保登记纳入其中，过去，企业填报的参保人身份证信息需要人工窗口核对，如今，通过“e窗通”平台，实现了数据后台比对，给开办企业省了许多跑腿的事儿。

“以前的参保登记，企业提交的材料，雇佣的人，我得看看对不对得上身份证。现在通过‘e窗通’，我们将企业提交的信息通过与公安部门的数据进行比对，核实参保人身份真实无误，就完成了企业的参保登记。”黄凯说。

此外，一些企业在注册成立时还没有招聘员工，成立一段时间后才开始用工经营。黄凯说，北京市社保网上服务平台如今已具备了“e窗通”社保参保登记的全部功能，企业开始用工经营后，随时可在社保网上服务平台登记参保。

“通过与市公安局、公安部的人口信息数据比对，在本市首次办理新参保登记的职工已实现全程网上办，即时办结。”黄凯介绍，单位为职工办理参保登记手续时，通过网上服务平台录入登记信息以及电子照片，提交成功后，无需再到社保经办机构进行前台审核及提供纸介身份证明材料。

随着社会平均工资的变化，每一年北京市要公布新的社保缴费工资基数。这项工作在北京也已实现了全网办理。

“如果一年内用工没有发生变化，企业的参保信息将会自动接入新一年的工资基数。如果发生了变化，用人单位只需要把员工的工资提交到我们的系统即可。”黄凯说，市社保中心对北京一家60人左右的企业进行调研，这家企业从提交工资数据到社保平台给出反馈，只用了4分钟。

同时，“社保网上服务平台”新增“社会保险缴费工资基数申报”业务进度查询功能，企业可以实时查询业务办理情况。

就业登记实现与社保登记合并办理

北京市已实现了就业登记和社保登记合并办理。用人单位招用符合条件人员，其就业登记和社会保险参保登记合并办理，就业登记信息以社会保险参保登记信息为准，不再单独办理。

既登记社会保险，又登记住房公积金。据悉，北京市住房公积金信息登记也纳入社会保险登记一并办理。通过与市住房公积金联网，实现住房公积金个人开户实时共享社会保险个人开户信息。

此外，参保单位通过“社保网上服务平台”办理参保登记，提交信息后，无需再等待社保经办机构工作人员前台核定工伤保险费率环节，通过与市场监管局信息共享，系统将自动根据企业的行业代码核定工伤保险费率，参保单位通过网上服务平台提交登记信息后，即时成功。

新京报记者 吴为

(责编：赵爽、付长超)