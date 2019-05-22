联合国报告：贸易争端损害全球经济增长前景

联合国秘书处经济和社会事务部21日发布研究报告指出，近期世界主要经济体之间的贸易争端将损害全球经济增长。
这份名为《2019年世界经济形势与展望》的报告指出，在全球贸易摩擦加剧的情况下，2018年全球贸易增长放缓，从2017年的5.3%降至3.6%，今年可能进一步降低至2.7%。世界主要经济体之间贸易紧张加剧，关税上升，全球经济可能受到投资放缓、消费价格上涨、商业信心下降等方面的严重影响。
报告认为，如果贸易争端持续，全球价值链或遭到严重破坏，同中美贸易供应链联系紧密的东亚经济体出口企业首当其冲。贸易争端还可能导致商品需求减少，非洲和拉丁美洲的出口商将受影响。此外，金融系统也承受风险，特别是在一些新兴经济体。进口价格上涨、金融收紧和偿债成本增加，可能会挤压行业利润并导致某些行业陷入债务困境。
报告预计，2019年全球经济增速约为2.7%，2020年增速约为2.9%，但这几乎已是短期内增速的极限。除贸易问题外，一些国家政策存在不确定性、地缘政治紧张以及气候变化等问题也影响到全球经济增长。增长不平衡也非常严重，西亚、拉美和加勒比地区以及非洲大部分地区2019年将面临人均收入增长乏力甚至下降。
报告指出，面对严峻形势，加强多边主义是推动全球可持续发展的关键所在。国际社会必须建立更具包容性、更灵活、更积极的多边体系。这一多边体系必须应对合理关切和批评，并更好地与《2030年可持续发展议程》对接，为国际贸易建立包容、透明、有利发展的框架。
报告还提出，各国应加强国际税务合作，使所有国家从国际公司得到公平的税收份额。必须加强绿色技术国际合作，国际社会应支持发展中国家向可持续生产转型，应对气候变化。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】