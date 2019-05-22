原标题：东北小县城何以吸引人才回流

“这里要注意语速，与客户沟通时要根据需求有针对性地推荐。”在黑龙江省齐齐哈尔市泰来县“云服务小镇”的一家保险企业里，做客服工作的姜琳琳正在与同事探讨业务。姜琳琳大学毕业后一直在浙江义乌做外贸讲解员，2017年年底在微信朋友圈看到家乡发展云服务产业，入驻企业正在招聘人才，便决定返乡发展。

泰来县地处黑龙江、吉林、内蒙古三省（区）交界处，常住人口只有28万人。像黑龙江的很多县城一样，由于缺乏产业支撑和发展平台，县里年轻人纷纷外出打工，人才流失特别是人口流出问题严重。

一个东北的小县城，靠什么引才留才，为后续发展蓄力？2017年以来，泰来县瞄准劳动密集型的云服务产业，先后引进7家企业，面向全国开展云呼叫、云客服、云存储等业务。新业态催生新岗位、带动就业新需求。如今，像姜琳琳一样返乡就业的年轻人越来越多。

1.环境吸引：企业“拎包入住”

泰来县作为第二批国家电子商务进农村示范县，在探索县域电商发展过程中，抓住云服务产业从一二线城市向成本更低的市县一级梯度转移的机遇，在全省建设首个云服务产业园区，打出“政策+服务+环境”组合拳，吸引企业落户。

“泰来地处偏远，与其他地区相比，没有任何优势可言，为了吸引企业落户，我们必须着重在优化营商软环境上下功夫。”泰来县副县长金宝石说，“县里成立了以县委书记、县长为组长，22个相关部门和单位为成员的云服务产业发展领导小组，负责研究、制定、落实、督查各项扶持政策，对重大项目采取专人专班、一事一议方式推进。”

紧接着，泰来县出台了《鼓励云服务产业发展实施办法（试行）》。在企业注册、迁入、审批、办事等方面提供领办服务，优化流程、压缩时限，最大限度降低企业制度性交易成本。对企业需求尽力解决，按企业要求装修，政府牵头帮助采购设备，企业“拎包入住”即可。针对企业融资难问题，鼓励云服务企业在境内主板、中小板、创业板以及境外主板、创业板上市融资。支持社会力量参与云服务产业园区建设。

“政府贴心的服务让企业非常受益。”入驻的一家保险公司负责人贺之强表示，“从项目落地到业务开展只用了1个月，公司当年产值即达5000余万元，被国家银保监局批准为全国第一家设在县一级的电销中心，目前稳定用工500人，下一步还要扩大。”

“项目落地后，我们最担心的就是人招不上来。”落户该县的一家科技公司负责人于博曾有过担心，“后来发现这些担心都是多余的，县里什么事都替我们考虑了。”

财政、工信、发改等部门积极向上争取项目资金，人社部门免费为企业开展基础培训，教育部门推进云服务产业与职业教育融合发展，工青妇和残联等部门发挥各自优势助力员工招聘，形成了支持云服务产业发展的强大合力。

“泰来县发展云服务产业，算的不是眼前的税收账，而是长远的就业账、人才储备账、拉动消费账和老百姓幸福账。”泰来县县长安剑亮说，“我们不断加大对企业的扶持力度，最大限度让利企业。对于在本地注册的云服务企业，政府按企业对地方财税贡献的70%给予3年奖补，集团总部迁入泰来的按90%给予奖补。入驻园区的享受办公场地租金3年全额补贴。”

组合拳发力，短短两年时间，泰来县云服务产业规模实现400%的爆发式增长。2018年，云服务小镇产值达6324万元，2019年预计产值将达到1.5亿元以上。一户企业已将总部迁至泰来县，一批外地员工在泰来安了家。

2.引才留才：家门口就业

走进“云服务小镇”一期，3层楼办公场地的计算机平台座无虚席。“家长你好，这里是英语教育中心，我们为宝宝准备了免费外教试听课。”在一家科技企业做客服的韩丽娜，原来在县里一家商场打工。来园区工作一年多，韩丽娜从外在形象到内在素质都发生了很大变化。“公司福利待遇都挺好，在这儿工作有保障，能力有提升。”韩丽娜说。

发展云服务产业，泰来县不仅实现本地人家门口就业，还出台了一系列有温度的人才服务保障政策，吸引外出务工人员返乡和外地人才来此置业。

“我们非常注重从业人员的教育培训。县里整合劳动就业、职业教育、电商培训和企业培训等资源，定期对员工进行素质提升和能力拓展。引导企业设立业务岗位和管理岗位双通道，建立人才培养选拔机制，给予每个人晋升空间，这些年轻人干得起劲，动力特别足。”云服务小镇负责人才红说。

农村和外地从业人员及家属到泰来县云服务小镇工作，可享有与当地人同等的就业、教育、卫生、养老等权利。对员工特别是贫困职工租房和在云服务企业工作时间满一年的在职员工买房，县里都有不同程度的补贴。

“这是心理咨询室，做客服工作压力大，需要及时进行心理疏导。这是健身房、创咖，年轻人平时在这里休息放松。还有专为宝妈建的托儿班。”工作人员徐丽丽给记者一一介绍云服务小镇为职工提供的贴心服务。

在安徽一家企业做管理工作的张晓巍，今年回家探亲，看到家乡发展云服务产业，企业需要大量管理人才，她和爱人相继辞职回乡发展。“有这么好的就业机会，就不想在外面奔波了，守在家门口，多好。”张晓巍说。

据统计，2018年泰来县云服务产业累计实现就业1160人、占全县新增就业人数的一半以上。其中，具有大中专本科学历的占41%，具有高中高职学历的占53%，外地人员就业占10%，值得一提的是，在岗员工平均年龄只有27岁，涵盖农民子弟、陪读妈妈、退役军人、残疾人等群体。来自河北保定的丁宝生表示：“在泰来的收入和之前在北京打工的待遇差不多，但这里存下来的钱是实实在在的。”

3.脱贫致富：农民变成上班族

泰来县发展云服务产业不仅集聚人才，还助力脱贫攻坚和乡村振兴。目前，泰来县推动产业发展向乡镇延伸，在塔子城镇、泰来镇街基村设立试点，实现当地农民就地就业，解决“猫冬”问题。

丝巾、衬衫、西服、淡妆，今年46岁的陈桂花俨然一副职业女性的模样。陈桂花是胜利乡三合村的村民，患有先天性小儿麻痹，不能干重活。孩子上大学，一家全靠爱人种点地，生活特别困难。今年2月，县里介绍她到一家公司做客服工作，一个月最低2000多元，当了大半辈子农民，她从来没想自己有一天能成为上班族。“我这个年纪虽然不像年轻人学得那么快，但我特别珍惜这个工作机会，未来的生活更有奔头。”陈桂花笑呵呵地说。

在泰来县街基镇丰田村云服务创客基地，5个房间，30余名工作人员正在进行课程邀约的客服业务。付艳萍在这工作已经快一个月了，原来和爱人在大庆打工，公公婆婆身体不好，爱人又是家里的独子，出门打工带着老老小小一家子开销很大。“以前在外面一天干活10多个小时，晚上还加班，一个月下来剩不了啥钱，但是没办法。现在有这么好的事干，不累，午休还能回家做饭照顾老人孩子，家里活一点不耽误。”付艳萍说，“村里好多出去打工的年轻人都回来了。”

丰田村党支部书记宁晓光说，现在种地都机械化，用不了多少人，村里年轻人一般都到外地打工，留守儿童、老人特别多，在村里发展云服务产业，年轻人不用出村就有活干，村里人气旺了，乡村振兴才有希望。

“解决人口流出、人才流失的问题，要依托产业发展，着力营造拴心留人的环境，让人才在泰来安身、安心、安业。”泰来县县委书记李岩松说。（本报记者 张士英）

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