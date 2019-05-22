麻辣财经专访任正非:被打成筛子，“烂飞机”照样飞

又一次，风口浪尖上，任正非站在了媒体的聚光灯下。

5月21日，华为创始人、CEO任正非在深圳华为总部接受人民日报等媒体采访。这是美国商务部15日宣布将华为列入所谓“实体清单”，要求任何向华为出售产品的美国公司必须获得许可特批后，任正非首次接受国内媒体采访。

在此前一天，谷歌宣布暂停支持华为部分业务，业界普遍认为，这将对华为手机的海外业务产生不小的影响。

采访当天，任正非比预计时间早到了10分钟，当会议主持人询问是否要提前开始采访时，任正非笑着说：“先闲聊一下嘛，拉拉家常。”

正式采访的两个多小时中，围绕5G、芯片、美国政府对华为的打压等热点问题，任正非一一回应。面对踊跃发问的记者，采访时间从预计的90分钟一再延长。值得一提的是，麻辣姐现场获得了3次提问机会，是提问次数最多的记者之一。

回应“90天临时执照”：对我们没有多大意义，我们已经准备好了

采访开始的数小时前，美国商务部发布为期90天的“临时通用许可”，推迟对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令。这相当于一个期限为90天的“临时执照”，很多人替华为松了一口气，任正非却说，“90天对我们没有多大意义，我们已经准备好了。”

任正非对“实体名单”回应称，这对华为不会产生太大影响，华为在全球的竞标仍在前进。华为一季度销售收入同比增长39%，4月份同比增长25%。预计今年增长速度会减慢，但不会造成公司负增长或对产业发展带来伤害，华为的量产能力仍然很大。

他进而表示，华为最重要的还是把自己能做的事情做好。“借此机会要讲一下，我们还是非常感谢美国公司的，三十年来美国公司伴随我们公司成长，做了很多贡献，教明白了我们怎么走路。华为绝大部分的顾问公司都是美国公司，如IBM、埃森哲等几十家。”

“美国大量的零部件、器件厂家这么多年来给了我们很大支持。特别是在最近的危机时刻，体现了美国企业的正义与良心。”任正非告诉记者，前几天半夜得知美国供应商努力备货的情况，“我流泪了，感到得道多助、失道寡助。今天，美国的企业还在和美国政府沟通审批这个事情。”

关于芯片：我们都有一个理想，站到世界最高点

前不久，华为海思总裁的一封致员工信在朋友圈刷屏，读来令人动容。记者们都很关心，为何华为能够在数年前就未雨绸缪、居安思危，做出极限生存的假设并为之耗费巨资打造“备胎”？

谈到芯片问题时，任正非表示不会出现极端断供的情况，华为全体员工从今年春节开始就着手做好准备。“今年春节，我们很多员工连家都不回，在公司打地铺，就是要抢时间奋斗。春节加班期间仅保安、清洁工、餐厅服务员这些后勤保障人员就有5000名在给员工们服务。五一节大家也是这样度过的。”

任正非说，如果真的出现美国芯片完全不能供应的情况，对华为也不会构成困难。“因为所有的高端芯片华为都可以自己制造。”但他同时也表示，华为不会轻易狭隘地排除美国芯片，“我们不能孤立于世界，而是要同步成长”。任正非说，在和平时期，华为从来都是“1+1”政策，即一半买美国公司的芯片，一半用自己的芯片。“我们将来还是要大规模购买美国器件的，只要它能争取到美国政府的批准，我们要共同建设人类信息社会。”

“我们没有和美国公司表明不用它们的器件，而是希望美国公司继续能给我们供货，我们共同为人类服务。在早期，我们还把芯片的开发心得告诉对方，甚至把研究成果交给对方生产，要不然全世界的供应商怎么对我们那么好？”

关于5G：不会受影响，别人两三年也追不上

与记者闲话家常时，任正非谈到自己近来很喜欢的一幅照片——一架二战中被打得像筛子一样的飞机。“我在网站上看到这张照片，觉得很像我们公司的情况，就发给大家。这是个真实的故事，这架伊尔2飞机尽管浑身弹孔累累，但依然坚持飞行，最终安全返回。”

“我们有一些边缘产品没有‘备胎’，这些产品本来迟早就要淘汰的。但在最先进的领域不会有多少影响，至少5G不会影响，不仅不影响，别人两三年也不会追上我们的。”谈到当前形势时，任正非明确表示，华为在最先进的领域不会有影响，在5G、光传输、核心网等领域仍保持领先态势。

“5G的容量是4G的20倍，是2G的1万倍；耗电每个比特相比4G下降了10倍；体积下降到1/3，下降了70%。而且5G的基站只有一点点大，20公斤，就像装文件的手提箱那么大，可以随意地装在杆子上、挂在墙上。我们还有耐腐蚀材料，几十年不会腐蚀，可以把5G装在下水道里。这些特性很适合欧洲。而且工程费用上，在欧洲还可以降低一万欧元。”任正非表示，5G带宽的能量很大，能提供非常多的高清内容，将造福整个人类社会。

据介绍，截至今年5月10日，华为已经和全球领先运营商签订了42个5G商用合同，10万个5G基站已发往世界各地。

关于基础研究：P30手机的照相就是数学

熟悉任正非的人都知道，他很重视基础教育与基础研究。“一个基础理论形成需要几十年的时间，如果大家都不认真去做理论，都去喊口号，几十年以后我们不会更加强大。就拿芯片来说，光砸钱是做不成的，得‘砸’数学家、物理学家、化学家……”

任正非用大家每天都用得到的手机来举例。“P30手机的照相就是数学。现在的图像不是照出来的，是数学算出来的。因为人的眼睛相当于有一亿个镜头，相机就一个镜头，我们手机通过一个镜头进来的感光点，用数学的方式分解成几千万个视觉镜头，再重新还原出来。我们公司数学家的口号是‘把手机做的比人类眼睛还好’。”

任正非透露，华为手机之所以更新换代很快，主要得益于战略“备胎”。“因为我们网络建立的战略备胎没有用，就划给了终端（手机），终端一下如鱼得水，每三个月换一代，主要是数学家的贡献。”

在研发领域，华为每年投入200亿美金从事技术创新。“我们这三十年都对着同一个‘城墙口’冲锋，过去几十人、几百人对着这个‘城墙口’攻，现在几万人、十几万人还是攻这个‘城墙口’，总会把它攻开的。即使我们财务受一点挫折，也不会影响科技上的投入，而且‘弹药量’还会越来越大。”

据介绍，华为在全世界设有26个研发能力中心，拥有在职的数学家700多人、物理学家800多人、化学家120多人。“大家今天讲5G标准对人类社会有多么厉害，怎么会想到，5G标准是源于十多年前土耳其Arikan教授的一篇数学论文？Arikan教授发表这篇论文两个月后，被我们发现了，我们就开始以这个论文为中心研究各种专利，十年时间，我们就把土耳其教授数学论文变成技术和标准。我们的5G基本专利数量占世界27%左右，排第一位。”

(责编：袁勃)