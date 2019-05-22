原标题：海南自贸区：创新、探路见效应

新华社海口5月21日电 题：海南自贸区：创新、探路见效应

新华社记者王晖余 吴茂辉

5月20日，海南省委深改办（自贸办）举行新闻发布会，发布海南自由贸易试验区第三批制度创新案例。

制度创新是海南自贸试验区建设的重中之重。1年多以来，海南围绕重点领域紧抓制度创新，破解改革开放发展中遇到的难题。随着先后三批制度创新案例的发布，海南自贸试验区改革“苗圃”效应逐步显现。

立服务市场之本

临近中午，海口市政府服务中心工商服务大厅内办事的人员络绎不绝。和多数人来办理业务不同，海口市某旅行社负责人张先生是来咨询业务的。

3年前，张先生的旅行社因发布虚假广告被列入严重违法失信企业名单，最近他听说海南推出商事主体信用修复制度，特地前来咨询如何办理。

听完窗口人员的详细解答，张先生松了一口气：“太好了，3年来我们依法依规经营，现在可以申请移出失信名单了。”

商事主体信用修复制度，是海南鼓励商事主体通过履行法定义务、主动纠正失信行为等方式修复信用的大胆尝试。

同时，海南还推出商事登记全省通办制度、简化简易商事主体注销公告程序、减免商事主体公示负面信息等制度创新。特别是作为企业自主申报制度创新载体“海南e登记”平台的推出，海南商事主体登记真正实现“全省通办”“一次不用跑”。

在建筑领域，海南推出施工图审市场化和“多审合一”，实现住建、气象、人防、消防等各部门所涉及的所有施工图技术审查工作一窗受理、一窗办结。

“以前多头对接，耗时巨大，现在是‘一套标准、一家机构、一次审查、一个结果’，企业成本大为减少。”碧桂园集团海南区域开发部负责人王夙卿说。

良好环境催生市场活力。今年3月份以来，全省新增市场主体3.4万户。

探海南特色之路

当下，海口市秀英区永秀花园内，作为全国首单省级人才租赁住房不动产投资信托基金（REITs）底层基础资产的1035套现房正紧张装修。

“我们正与一些集团用户洽谈，有的已经达成入租合作意向，预计今年9月入住率能够达到70%以上。”海南省人才公寓信托基金项目负责人冯冠说。

海南通过政府引导与社会资本共同出资设立REITs，适时收购中小房地产企业存量房产，在深圳证券交易所挂牌上市，首期规模为8.7亿元。

海南省财政厅厅长王惠平说，海南省人才租赁住房REITs的成功发行，有利于发挥人才住房作为扩大开放、招商引才政策工具的作用。

每年冬季，一大批国内外学者到海南度假，海南通过设立“候鸟”人才工作站、设置高等教育“冬季小学期”搭建柔性引才及人才培养新平台等制度创新举措，积极挖掘独特“候鸟”智力资源，为自贸试验区建设献力献策。

从政府到企业，制度创新在海南颇具特色。

三亚中科遥感信息产业园结合海南低纬度、近海等自然条件和文昌卫星发射中心、三亚卫星地面接收站等资源优势，以卫星设计、运营和遥感技术推广为主要方向，开展全产业链孵化式招商，打造卫星遥感信息产业聚集区。

“以孵化培育的方式引进企业和项目，可在孵化中使其技术更成熟、商业模式更清晰。”三亚中科遥感信息产业园投资有限公司董事长杨天梁说。

目前，园区已引进或培育75家高新技术企业，基本覆盖卫星遥感信息全产业链，累计投资超过1亿元。

扬开放先行之帆

今年以来，海南累计新增股东为世界、中国500强企业以及央企的重点企业31家；截至4月底，全省实际利用外资1.02亿美元，同比增长近20倍。

游艇旅游业方面，海南在全国率先实施境外游艇入境关税保证保险制度，大幅降低境外游艇入境成本；对境外游艇开展临时开放水域审批试点，减少审批层级，简化审批流程，成为全国首个开展此业务的试点省份。

医疗健康产业方面，博鳌超级医院构建“一个共享医院（平台）＋若干个专科临床医学中心”的共享医院模式。目前已有17个顶尖学科入驻，成立了8个院士工作站，初步实现技术、药品、医疗器械与国际水平“三同步”。

金融业方面，上线运行海南自由贸易账户体系，并实现沪琼自由贸易账户联动业务，为进一步扩大沪琼两地自由贸易试验区合作，探索自由贸易账户功能拓展创新奠定基础。

人员自由和便捷流动是开放的基础要求。海南推行领事业务“一网通办”，在省级层面把APEC商务旅行卡、外国人来华邀请和领事认证三个业务系统整合为一个平台，纳入全省“一张审批网”。

“疏通领事业务间的堵点，为海南自贸区对外交往的企业、商务人员、民间人士提供快速、便捷、高效、优质的服务通道。”海南省外事办公室主任王胜说，在这一平台下，三项领事业务基本实现全流程互联网“不见面”审批，提前办结率100％。

(责编：袁勃)