第十三届中国—拉美企业家高峰会将于12月举办

人民网北京5月22日电（杨曦） 第十三届中国—拉美企业家高峰会发布会5月20日在京举行。中国贸促会会长高燕介绍，第十三届中拉企业家高峰会将于12月9日至11日在巴拿马城举办，将以“深化‘一带一路’国际合作，实现中拉共同发展繁荣”为主题，着重探讨中拉工商界积极参与全球经济治理，共创中拉繁荣稳定发展，以及中拉在基础设施、金融、贸易、服务、中小企业发展等领域合作机遇和方向等。

高燕表示，在当前经济全球化遭遇波折，单边主义、贸易保护主义日渐抬头的背景下，不断深化中拉经贸合作对维护开放包容、可持续发展的国际经济秩序，改善各国民生福祉具有重大的意义。近年来，中拉全面合作伙伴关系不断发展，“五位一体”的中拉关系新格局不断构建。作为中国最大的对外贸易投资促进机构，中国贸促会将充分利用中拉企业家高峰会、中拉企业家理事会等平台，努力推动中国企业与拉美和加勒比各国开展互利合作，通过信息交流、法律服务、互访、举办展会等方式，服务中拉企业,帮助他们更好地把握商机、对接项目、拓展业务。

巴拿马驻华大使施可方表示，本届高峰会对中巴经贸关系发展和中拉整体合作意义重大。巴拿马地理位置优越，在全球贸易路线中占据重要位置，高峰会将有力促进中拉企业携手共赢，开拓全球市场。巴拿马政府将全力支持本届高峰会，目前各项筹备工作正在有序进行。

中拉企业家理事会成员企业代表华飞认为，中拉企业家高峰会为中拉工商界交流洽商提供了重要平台，历届高峰会均能进一步凝聚双方企业界共识，促成一大批务实合作成果，企业界对本届高峰会充满期待。

发布会上，外交部、商务部相关司局负责人分别就中拉关系和中拉经贸关系的热点议题、发展趋势等发言，部分拉美驻华使节也就中拉工商界深化合作的机遇与挑战等问题发表了看法。

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