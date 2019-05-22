原标题：《推动自由贸易园区发展海口倡议书》发布 携手前行共促贸易畅通

5月21日，2019自由贸易园区发展国际论坛发布《推动自由贸易园区发展海口倡议书》（以下简称《倡议书》），呼吁全球自由贸易园区携手前行，进一步促进加强贸易投资和经济合作、提升经济活力、密切商务往来、促进贸易畅通。

《倡议书》指出，支持贸易自由化便利化，支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对一切形式的保护主义和单边主义，积极推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

对于扩大相互投资，《倡议书》明确提出加强投资合作，探索创新投资合作模式，促进更多有质量有效率的投资。加强投资与贸易的联动，以投资带动贸易。开展国际产能合作，进一步促进投资、聚合产业、带动就业。

在加强产业合作方面，《倡议书》提出通过制定发展战略、产业发展规划和制度创新，引导产业合作高质量发展。通过产业合作把各国发展潜力特别是资源优势、劳动力优势等更好地发挥出来。鼓励包括中小微企业在内的各国企业参与产业合作。

在拓展合作领域方面，开展第三方市场合作、三方合作、政府和社会资本合作，欢迎企业和有关国际组织在符合各国法律法规的前提下就此作出更多努力。开展法务合作，包括为工商界提供争端解决服务和法律援助。支持各国金融机构和国际金融机构开展合作，为有关项目提供多元化和可持续的融资支持。

在优化营商环境方面，《倡议书》提出加快自由贸易园区制度建设、法规建设，推动资源合理配置，降低市场运行成本，打造法治化、国际化、便利化的营商环境。尊重国际营商惯例，为各国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。依法保护所有企业知识产权，营造良好创新环境。

此外，《倡议书》还指出，建立更加广泛的合作机制，拓展更加多元的交流渠道，总结和分享自贸园区的发展经验，更好地推动自贸园区建设行稳致远。（（记者周晓梦、郭萃））

(责编：杨曦、付长超)