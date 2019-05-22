原标题：中外代表聚焦自由贸易园区发展 共话合作发展机遇 共商互利共赢举措

5月21日，2019自由贸易园区发展国际论坛在海口举办。多名中外代表围绕构建更高水平的国际经贸规则、扩大外资市场准入、维护公平竞争、完善企业法治保障、强化制度保障、提高政策的可预期性等议题展开交流研讨，共话合作发展机遇，共商互利共赢举措。

谈开放水平

建设自由贸易新高地

“自贸区在促进全球投资、贸易方面起到了重要作用。”论坛的主题全体会议一开场，联合国贸易和发展会议投资和企业司司长詹晓宁便开门见山地说。自由贸易园区是各国在全球范围内集聚各类要素、融入国际市场、推动贸易投资自由化便利化的有效载体。

据研究统计，目前全球有1200多个自由贸易园区，呈现规模大小不一、数量逐年递增、功能日益综合、管理愈加科学的发展态势。

世界自贸区联合会秘书长伍立群表示，在“一带一路”沿线国家中还有150个自贸区，将各个自贸区联系起来，建立世界自贸区的朋友圈，这有利于中国与世界经济的发展。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，全力打造中国特色自由贸易港，要扩大基建投资，大力发展服务业，金融服务要先行，建设高科技研发基地，做强教育吸引人才，打造国际高水准的营商环境等。

谈营商环境

促进企业公平竞争

在自贸园区立体推进格局的“地图”中，营商环境是一个重要的坐标。有了更好的营商环境、打造出营商“磁场”，才能让各国企业有效发挥在信息、技术、资金等方面的优势，积极参与自贸园区建设，并在园区内投资兴业、落地生根，赢得长远发展。

“创造公平竞争的制度环境，是优化营商环境的基本要求、重大任务。”中国（海南）改革发展研究院院长迟福林表示，优化营商环境能有效降低企业制度性交易成本，促进各类企业公平竞争。

自贸试验区该如何优化营商环境？对此，中国（上海）自由贸易试验区管委会副主任陈彦峰认为：“当前自贸试验区在营商环境建设中要发挥标杆和引领作用，率先形成法治化、国际化、便利化的营商环境。”

他指出，一方面要推动投资贸易便利化，优化提升开放型经济环境；另一方面要深化政府职能转变，优化提升政务服务环境。此外，要激发创新创业活力，优化提升科技创新环境，优化提升自贸试验区法治环境。

谈园区未来

数字化、网络化、智能化

在会场上，另一个引人瞩目的话题是关于自贸园区发展的未来。

中国贸促会会长高燕表示，把握数字化、网络化、智能化，探索新术、新业态、新模式正在成为各国自贸园区的发展新潮流，正在为经济全球化深入发展注入新的动能。

“在当前的经济形势下，必须通过创新，建立新一代的经济特区和自贸区。”谈到自贸园区未来发展，詹晓宁持有同样观点。他指出，随着跨国公司价值链加速数字化，数字经济基础设施及相关技术人才的数量和质量日益成为最重要的投资驱动因素，这要求新一代园区应注重创造这些战略性资产，不断提高竞争力。

而在新加坡思睿集团总监潘家辉看来，“数字化”还有另一层含义，即电商环境的发展。“自贸区能够推进制造业，也能够推进服务业，其中电商是一个很重要的领域。”潘家辉认为，各个自贸区在这一领域都有可以突破的空间。（记者周晓梦、郭萃）

(责编：杨曦、付长超)