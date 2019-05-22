“新农人”为建湖农业高质量发展赋能

5月6日，建湖召开“新农人”发展座谈会，县内17名“新农人”与该县领导、相关部门负责同志谈思路、列举措、话将来，为推进现代农业高质量发展出谋划策。

5月8日，该县“新农人”带着各自主打产品“进驻”大上海，与往年不同的是，今年建湖名特优农产品在上海市拥有了自己的“专柜”，上海人可以享用来自建湖的大米、九龙口大闸蟹、冲浪鱼、水晶虾仁、稻田龙虾……

5月8日至31日，建湖特色农产品在上海等地集中展销，“新农人”通过各种形式、各种方式，推介建湖名特优农产品，让农产品进商场、进超市，进一步打响建湖农产品品牌。

新时代呼唤“新农人”

在传统农业向现代农业转型过程中，建湖迫切希望有一支新兴力量承担起带动生态农业发展的重任，“新农人”便应运而生，成为农业发展“新宠”。

如今，活跃在田间地头的不再是传统的农民，更多的是有知识、有能力、有经验、有“野心”的“新农人”。吴成伟、鲁曼、夏思成、周海婷、朱加军……

近年来，建湖涌现出一大批新型农民典型。吴成伟致力在服务乡村振兴上转换赛道，实现克胜集团从单一产品制造向“产品+技术+服务”转型，带动中小农户和新型农业经营主体致富；鲁曼将火鸡“线下养殖”与“线上电商”有机融合，通过实际行动服务“三农”，用奋斗激情“点燃”乡村振兴梦想；夏思成放弃大城市高薪回农村创业，创办建湖第一家“稻虾轮作”模式的家庭农场，如今产业链条逐步壮大；周海婷不满足于现有优越生活，带着决心自主创业，成立春源设施果蔬采摘农场，实现了自身价值，更带动了农民创业致富。

新时代、新农人、新思维。在建湖，像吴成伟、夏思成一样的新农人还有很多。新农人区别于其他企业家的一个显著特点就是思维新，他们熟练运用微信、微博或手机APP等互联网工具进行产品营销，将生产端与消费端直接对接，从而实现“指尖上的农业”“鼠标农业”。建湖的“新农人”具有强烈的品牌意识和敏锐的市场洞察力，他们善于以自媒体为主要阵地，主动展示生产过程，积极开展体验式品牌营销，深度影响目标客户。截至目前，建湖已成功创建建湖大米、九龙口大闸蟹等中国驰名商标2个，国家地理标志证明商标7个、省级名牌农产品12个、市级名牌农产品18个，无公害农产品、绿色食品、有机食品293个。

新机遇催生“新方式”

今年以来，建湖始终把“三农”工作摆在突出位置，先后召开全县农村工作会议、全县2019年度乡村振兴十项工程建设工作部署会议，该县按照农业高质量发展要求，以优化农业产能和增加农民收入为目标，构建现代农业产业体系，不断提升产业创新力、竞争力和综合效率。

该县在产业体系、生产体系、经营体系上创新发力，产业体系上坚持一二三产融合发展。近年来，建湖全力打造一批现代农业示范园区和智慧农业示范基地，成功创建省级农村电子商务示范县、农资电商试点县，为农村一二三产业融合发展、让农民合理分享增值收益奠定基础。生产体系上坚持绿色生态，走多重附加值叠加道路，积极发展稻虾、稻鱼、稻鸭共作等高效模式；充分发挥“国家农产品质量安全县”品牌作用，利用“建湖大米”“九龙口大闸蟹”驰名商标效应，做大做强优质稻米和特色水产两大产业。经营体系上支持培育高档次、高科技、高附加值的农业龙头企业，积极推行“公司+基地+农户”的经营模式，逐步建成现代农业、旅游休闲和互联网于一体的新业态。

建湖县委、县政府高度重视、加快推进现代农业发展的“大环境”，为建湖“新农人”搭建了施展才华的舞台。冠华水产公司负责人说：“党委、政府对农业的重视支持给了我们发展实业的信心和决心，冠华已走过20多年的发展历程，目前有虾、蟹、淡水鱼等三大系列11个品种，已进驻上海小南国餐饮、上海锦江集团等国内多个大型餐饮集团和上市公司。今后，我们将借力政府平台，将特色产品推广出去，为建湖农业发展多作贡献。”王开食品公司坚持绿色发展理念，引进新技术，大力培育特色产品，罗氏沼虾、南美白对虾等年产量达1035吨；水晶虾仁、南美青虾仁、沸腾鱼片等50余种特色产品销售网络遍布北京、上海等11个省市、60多个城市。此外，建湖“新农人”结合各自领域，创新农业发展方式，通过自身努力实践，为农业高质量发展注入“动能”。

新需求展现“新服务”

如何更好服务“新农人”，推动现代农业发展质效提升成为该县当前“三农”工作的一个重要问题。该县农业农村局负责人说：“面对农业发展新形势、新情况，我们将以农业转型为契机，加强服务主动性、实效性，让‘新农人’安心创业、带农致富，为农企发展壮大营造良好环境。”

强化帮办服务。该县建立星级企业“服务直通车”制度，对农业星级企业提供多方位、全过程、高效率绿色通道服务，有效化解企业发展中的各类问题。继续实行县四套班子领导、科级干部挂钩服务重点企业和项目制度，为企业出谋划策、沟通协调，及时了解企业运行情况，促进企业正常生产、经营和销售。

落实惠农政策。针对近日农业农村部、财政部联合发布的重点强农惠农政策，该县全面梳理，挑出“干货”、浓缩“精华”，形成惠农“政策包”，加大宣传解决力度，扩大政策覆盖面，打通政策落地“最后一公尺”。全面推动减费降税、强农惠农富农等各项政策落实落地，最大限度释放政策红利。

组织活动推动。积极引导组建行业协会、新农人联盟、联合会等非正式组织，通过举办论坛、沙龙、推介、义卖等线上线下活动，为“新农人”提供丰富多彩的服务活动。该县与南方报业传媒集团、中国大闸蟹千亩基地联盟、大北农集团联合举办的中国大闸蟹产业高峰论坛，就是成功的典范。

加大保护力度。发挥保险惠农作用，完善农业保险市场化经营模式，推进政策性农业保险增品、提标、扩面。加强法治建湖、诚信建湖建设，结合扫黑除恶专项行动，坚决打击任何侵犯企业合法权益和产权的行为，让“新农人”安心、放心干事创业。

(责编：马昌、袁勃)