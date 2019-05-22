疏附县税务局：税收宣传进景区 民族乐器弹奏减税降费新篇章

近日，疏附县税务局紧紧围绕“落实减税降费，促进经济高质量发展”的主题，成立税收宣传队，在疏附县著名景区新疆民族乐器村开展税收宣传活动，把减税降费政策送到了群众、游客手中，为景区增添了一道亮丽的风景线。

疏附县税务局结合景区人流量大、信息传播快的优势，制作了宣传横幅和减税降费宣传小册子，在宣传当天，税务干部向游客和群众宣传减税降费优惠政策，介绍税务部门机构改革以来便民办税各项政策，发放税收宣传材料，认真解答群众游客的咨询疑问，营造了浓郁的宣传氛围，引来了不少群众游客驻足围观。

“我们村里有大大小小的村民350户，有近238户从事乐器制作，我们制作的“手鼓”等50余个品种的乐器畅销海内外，驻足观赏的游客也枚不胜数。

游客杨女士说：“自己第一次在景区遇到政策宣传活动，让自己在游玩的同时学到了很多税收优惠政策，很有创意！”

此次宣传不仅得到了群众、游客的一致好评，切实加深了广大群众对税收政策的了解，而且让税收宣传走进了寻常百姓家。 (师旭成）

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