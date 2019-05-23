产业兴起来 就业热起来

“没想到家门口也能挣钱。”家住贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县三门塘的谢老汉，曾经常年与儿子辗转在外打工。去年，谢老汉回到老家开起了餐厅，没有奔波苦，腰包也能鼓。

谢老汉所在的三门塘景区，是天柱县脱贫攻坚的重点项目。近年来，在央企华侨城集团的协同帮扶下，景区逐步健全运营机制，完善了旅游服务中心、商业街、木栈道、污水处理场等配套基础设施，游客量逐年增长。不少像谢老汉这样的当地群众开始返乡，吃上了“旅游饭”。

资金投进去 品牌创出来

“几年前，我们这里缺乏产业，许多人都选择外出务工，现在，三穗鸭产业规模不断扩大，品牌越来越响，回家乡创业的人越来越多。”一位村民告诉记者。

三穗县养鸭传统由来已久，当地60%农户都是经验丰富的养鸭人。目前，华侨城正联合当地政府探索产业扶贫模式，一方面，贫困户可通过“龙头企业+合作社+养殖户”模式获得华侨城的资金扶持，自主进行养殖，或通过流转土地租金入股企业、合作社参与分红，也可通过务工获得收益；另一方面，华侨城旗下康佳集团资助当地打造三穗鸭地方品牌，利用用户平台扩大销售。华侨城还推动与当地龙头企业开展合作，通过引入战略资源、股权投资等培育品牌、拓展销路。

华侨城还组织三穗、天柱两县4批81人次基层干部，到集团进行培训。通过“文化旅游+美丽乡村”“产业扶贫+乡村振兴”，华侨城已在两县投入定点帮扶资金累计5000多万元。

解医疗难题 纾民生之困

“过去我们就是‘铁皮’医院，5个门诊分散在几个铁皮房里。”杨天著是天柱县中医院的院长，谈起以前的医院设施，他打趣地说，这里的医护人员都曾是“铁人”。2012年3月，他们告别铁皮房，搬进了1000平方米的新大楼。原来医院只有40张床位，如今已容纳210张，门诊规模也扩大至6个住院科室、9个门诊科室。

医院新大楼，是华侨城集团出资援建项目。此外，华侨城还援建了三穗县妇幼保健院的主楼，捐赠了10辆救护车，并为该县台烈镇寨头村小学建起了食堂大楼。据统计，十几年来，华侨城集团在两县的文教、卫生等方面援建帮扶项目达107项，资助贫困学生5431人次。

华侨城集团先后选派多名党员干部前往天柱、三穗两县挂职，尹剑便是选派的代表之一。在台烈镇寨头村挂职第一书记，尹剑发现当地有很多无房户、危房户和贫困农户，他采取易地移民搬迁、危房改造等举措，让村庄面貌一新。

华侨城干部王日新挂职天柱县副县长后，了解到石洞镇水洞小学145名学生中有68名贫困生，食堂年久失修，教学设备简陋。他主动与华侨城党员大型募捐活动对接，募集教学物资，筹措改造资金。

帮到根子上 扶到紧要处

据统计，2018年，华侨城集团通过定点帮扶系列活动，共募集近200万元爱心款及爱心物资。

华侨城集团党委发动全国55个城市共6万多名员工，集体参与“同心·同行”定点帮扶工作，发起党员捐款活动，捐款额达70.42万元。

华侨城集团工委会、团委等部门结合两县实际需求，以文化扶贫、困难帮扶为重点，发起“暖心·同行”物资捐助活动，两县的孩子们用上了华侨城捐赠的辅导教材和读物、文体用品，换上了崭新的被套，办公室也增加了电脑、打印机等电子产品。

“精准扶贫一定不能走样，所有扶贫合作项目都必须附带解决当地贫困人口就业数量的条件，帮到根子上，扶到紧要处。”华侨城集团董事长、党委书记段先念表示。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 10 版）

(责编：王仁宏、袁勃)