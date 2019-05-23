集成电路设计和软件产业可享企业所得税优惠

本报北京5月22日电 （记者李丽辉）财政部、税务总局发布公告，为支持集成电路设计和软件产业发展，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 10 版）

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