长三角开通政务服务“一网通办”

本报芜湖5月22日电 （记者韩俊杰、巨云鹏）记者从在安徽芜湖召开的2019年长三角地区主要领导座谈会上获悉：长三角地区政务服务“一网通办”正式开通运行。长三角地区三省一市共14个城市的群众与企业可以足不出户办理多项跨省事宜。

据了解，首批开通的51个事项中包括30个企业服务事项和21个个人服务事项。30项企业服务事项中，“内资有限公司设立”全程网上办理，另外29项采取收受分离的线上线下联动模式，不用出省就可以跨地区办理营业执照、工业产品许可证等证照。21项个人服务事项，包括办理跨省异地就医登记备案相关手续、社保咨询和参保情况查询打印、城镇职工基本养老保险转移接续等项目。

同时，企业营业执照、居民身份证、驾驶证、结婚证、居住证、行驶证、出生医学证明等7种证照，在三省一市的政务服务APP上都实现了电子亮证。

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《 人民日报 》（ 2019年05月23日 10 版）

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