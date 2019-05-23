一季度共处置网络安全威胁967万余个

本报北京5月22日电 （记者韩鑫）记者22日从工信部获悉：今年一季度信息通信行业网络安全总体态势依旧严峻，网络安全监管成效持续巩固。

具体来看，一季度，公共互联网安全保护形势依旧严峻，恶意程序、各类钓鱼和欺诈网站仍不断出现，全行业共处置网络安全威胁967万余个，包括恶意IP地址、恶意域名等恶意网络资源近170万个，木马、僵尸程序、病毒等恶意程序698万余个，网络安全漏洞等安全隐患约4.8万个，主机受控、数据泄露、网页篡改等安全事件约93.5万个。

同时，工业互联网安全风险依然高发。一季度，对98个工业互联网平台、近4800个平台IP域名、46.7万个工业互联网联网设备进行安全监测，发现疑似风险2466个，其中高、中危漏洞分别占比33.4%、49.4%。相较2018年第四季度，中高危漏洞占比下降近10个百分点。

在电信网络诈骗治理方面，一季度，工信部联合公安部对重点地区开展专项督导检查，进一步加强对诈骗电话、诈骗短信等的预警分析和联动处置，日均处置诈骗电话247万次。从一季度态势看，受理涉嫌通信信息诈骗用户举报1万余件次，环比下降42%；处置国际来源诈骗电话81万余次，环比下降70%。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 10 版）

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