国际秩序容不得任性妄为

在这届美国政府眼中，同各国打交道时，但凡“美国优先”碰壁、霸凌主义行径受挫，就都是别人违反了规则。对这样的霸道逻辑，德国工商大会总干事长万斯莱本有个形象的比喻：美方犹如在一场足球赛中“用手带球，一头闯进球门”，理由却是“依据橄榄球规则”。一年多来，美方肆意挥舞关税大棒，四处挑起贸易争端，犹如一头“闯进瓷器店的公牛”，肆意冲击以规则为基础的多边贸易体制，把规则、秩序玩弄于股掌之中，成为国际社会最大的“麻烦制造者”。

中美贸易争端的实质，是美方绕开世界贸易组织争端解决机制，根据美国国内法挑起国际贸易摩擦。美国在未经世贸组织授权情况下对中国商品大规模加征关税，是对本国承诺和世贸组织规则的无视，是将单边规则凌驾于国际规则之上的任性妄为。

在世界贸易舞台上大秀肌肉的美国，一直不停地玩变脸，时而指责世贸组织规则令其“吃亏”，时而无端给别国扣上“不遵守规则”的帽子，甚至威胁要把他国“开除”出世贸组织。美国喊得很卖力，演得很起劲，但拙劣的表演到头来还是无人喝彩。“基于规则的国际体制正在受到威胁，令人吃惊的是，造成威胁的不是别国，而是主导构建这一体系的美国。”欧洲理事会主席图斯克这番话道出了世人对美国任性之举的鄙视和忧虑。

视国际规则为玩物，合则用、不合则弃，这是美方的一贯做法。本届美国政府对国际规则的敌视更是令人瞠目结舌，甚至成了当前其外交政策的标签。接连退出联合国教科文组织、联合国人权理事会、万国邮政联盟等国际组织，退出跨太平洋伙伴关系协定、巴黎气候协定、全球移民协议、伊朗核问题全面协议、《维也纳外交关系公约关于强制解决争端之任择议定书》等一系列国际条约，强制要求重谈北美自由贸易协定和美韩自贸协定，美国的单边主义行为，对国际规则和全球治理构成重大挑战。英国前首相戈登·布朗慨叹：“美国在单极世界中一骑绝尘的时代，它还常常通过多边机构行动。而今，世界日益变得多极，美国政府却在一意孤行。”

美国执迷于破坏国际规则，逻辑出发点是以强权手段谋求一己私利。美国国家安全事务助理博尔顿昔日的一句“名言”将这种心态反映得淋漓尽致：“如果今天让我重新打造（联合国）安理会，我会只设一个常任理事国，因为这样才能真实反映全球的力量分布。”自以为可以靠强权压服对手，美方高调宣称，双边施压比多边机制更“高效”、关税大棒比规则建设更“高效”。

美国刻意以强权挑战规则，妄图把规则当橡皮泥任意碾压。但是，比谁的胳膊粗、气力大的霸权时代一去不返，世界上的事情只能由各国商量着办。当前，世界力量格局快速转变、多极化特征日趋明显，在跨国问题日益增多、对全球规则体系需求不断上升的国际形势下，美国抱定单边主义思维，只能是给自己和他国制造麻烦。逆规则肆意妄为，注定要被撞得鼻青脸肿，“再次伟大”的目标只会徒留笑柄。

世界发展大势从来不会以任何人的意志为转移。当美国执迷于破坏规则，另一种“对冲”与“建设”也在悄然进行。有美国媒体发出警告说，时常“移动球门柱”意味着付出代价，美国推翻国际关系准则的做法正导致一些伙伴减少对美国的依赖。还有美国媒体更直白地评论：“在经济领域，美国依然是那个‘大孩子’，但并不是唯一的‘大孩子’。风险在于，美国可能被视为经常恐吓其他孩子的霸凌者，促使这些孩子联起手来，想办法躲开美国。”

中国有一句老话，“利莫大于治，害莫大于乱”。作为当今世界第一大经济体和有影响力的大国，美方有关政策和言行应有最起码的责任感，应该有利于世界的“治”而不是“乱”。维护多边主义和以规则为基础的多边贸易体制，是国际社会的根本利益所在，也是各国的强烈呼声。美国蔑视规则，就是在肆意损害国际社会的共同福祉和世界各国的正当利益。这样的蛮横无理，不得人心，终究也不会有什么好果子吃。倘若美方一意孤行，由着性子定要“一条道走到黑”，那就是选择了一条自弃之路，这条路注定只有一个终点，那就是失败！

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 04 版）

(责编：杨曦、付长超)