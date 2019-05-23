美国市场变成了风险样本

近日，针对中国企业，美国方面开始实施“连环封杀”伎俩，着实震惊世界。华为、海康威视、中车……这些中国企业因其技术领先、品质优异受到国际市场欢迎。但是，美国一些人竟因此暴发了“红眼病”，他们甚至试图“连根拔除”中国企业正常经营活动。

有目共睹，美国一些政客一直在琢磨，如何逼迫企业不卖给谁产品，如何迫使消费者买不到什么产品。他们标榜的市场经济哪里去了？他们标榜的自由贸易又到哪里去了？他们又是从哪里获得了随心所欲决断的权力？美国的市场经济莫不会就此被灭掉吧？现在的美国市场究竟由谁说了算？人们不得不提出这样的疑问。

自知底气不足，美国一些政客于是乎起劲编造“窃取知识”“强制技术转让”等谎言扰乱视听，企图掀起惊涛骇浪来冲击经济全球化进程中自然形成的合作“契约”。国际舆论纷纷指出，美国一些政客摆出开启“技术冷战”的架势，目的就是要遏制他国高新技术发展，不择手段地建立美国的技术霸权。据德国媒体报道，多数德国读者近日表示对美国“互联网权力太大”感到愤怒，指出“认为跟着美国走，拒绝华为、购买美国产品就能万事大吉的想法太天真”，强调“欧洲必须警醒起来，开发自己的智能手机操作系统”。

明眼人都能看出，美国一些政客的言行实际上是在给美国企业挖坑，毁其信誉，断其财路。美国的芯片、美国的安卓……如果美国产品在华盛顿政治指挥棒驱使下变成全球供应链上的不确定因子，它们就只能成为弃子。世界经济的大海，没有美国的几条鱼又何妨？70多亿人口的世界上，绝不是只有美国人才会研发芯片和操作系统。美国一些人的偏执，在于其根本不明白美国需要全球大市场。

没有稳定、有序的营商环境，就不会有可靠的创造财富的机遇。现在，美国动不动就陷入自设的、子虚乌有的“紧急状态”“特殊威胁”之中，如同把“国家安全”当笑话来讲。美国一些政客不停高喊“狼来了”，以种种不合时宜的做法把美国的营商环境变成了反面教材。人们可以看到这样一个市场风险分析样本：当一个国家的政策被零和对抗思维驱使，实践中偏执于贸易霸凌行径，这个国家便无法踏踏实实参与全球产业分工了，因为它随时可以摇身一变成为麻烦制造者、风险酝酿者，它注定要不停地在有实力同其竞争的国家中间寻找新的靶子。美国一些政客图的就是“老子天下第一”的得意洋洋，稍稍感到技不如人，便开始厚黑无度。

但是，经济全球化滚滚向前之势不可逆转。中国，处于世界共同关注与期待的目光之中。纵然风劲角弓鸣，我自岿然无惧。历史和现实都反复证明，愈是外来高压来袭，愈见中华民族高度团结之力量，愈见中国人民勇于奋斗之精神，愈见中国化危为机之本领。因为，“中国人独特而悠久的精神世界，让中国人具有很强的民族自信心，也培育了以爱国主义为核心的民族精神”。因为，中国实干兴邦的步履，已经开辟出一条通往光明前景的大道。还因为，中国同全球伙伴们的合作方兴未艾，中国“朋友圈”不断壮大，“一带一路”风光正好。

毫无疑问，这是以开放合作为主流的时代，智慧的人都在携手合作，为共同发展搭桥铺路，在共赢中成就繁荣。

奉劝美国一些政客不要失去起码的现实感，世界上没有哪个国家是别人命运的主宰者。合作共赢的时代潮流浩浩荡荡，某些人不光彩的计谋不过是一厢情愿的白日梦。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 04 版）

(责编：杨曦、付长超)