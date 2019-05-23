新业态，向未来开疆拓土

新业态，新技术，把一个新产业从无到有创造出来，向未知世界开疆拓土

新技术与传统产业的融合，能够让传统产业实现“老树新芽”的增量变革，让传统产业“新”起来，更让其“潮”起来

前不久，“中国品牌日”活动在上海举行，向全世界展示中国产品的魅力。全新的氢燃料电池汽车、可以边弹边录的智能钢琴、服务型智能机器人、用降解材料制作的中性笔……近200家自主品牌企业、13个自主品牌消费品体验区，以一系列面向未来的新产品，展示着中国经济新技术新业态新模式的蓬勃活力。

我们常说，科技是第一生产力。这实际上包含两层意思，一层是科技自身的创新，另一层则是新技术的应用，正是两者的共同作用，为经济增长点燃了引擎。以此来看今日之中国，一方面，大数据、人工智能、5G等领域的新技术不断涌现、高速发展，为产业转型升级提供了坚实基础，打开了发展空间；另一方面，广阔的市场，巨大的人口规模，又为新技术落地生根提供了肥沃的土壤，为新业态活力的迸发提供了适宜的环境。如雨后春笋般兴起的新业态，不仅是中国经济活力十足的风向标，更是经济稳中有进、稳中向好的重要原因所在。

新业态，新技术，把一个新产业从无到有创造出来，向未知世界开疆拓土。比如，无论是家庭的服务型机器人，还是生产车间的智能制造，无论是自动驾驶技术的发展，还是“算法”应用的铺开，人工智能正在打开新业态的巨大想象空间。又如，移动支付引领支付体系、消费方式变革，金融大数据分析可直接为客户的风险画像，区块链开创着新的商业应用场景……数字技术正在重新塑造现代金融的运行方式。再比如，从网络约车到共享单车，从电商购物到网络众筹，平台经济的兴起，为新业态的生长提供了全新的孵化器。不断产生新业态、新模式，不断通过“创造性破坏”实现新的可能性，这正说明中国经济具有强劲的内生动力与创新动能，能够在已知世界的边缘向未知世界进发。

新业态，还表现为新技术与传统产业的融合，能够让传统产业实现“老树新芽”的增量变革。新业态信息化、数字化、智能化的特点，让越来越多的传统产业在拥抱“互联网+”“智能+”的过程中萌发新芽、焕发活力。有这样一个案例，一家传统的服饰企业，利用云计算对门店进行数据化改造，不仅打通线上线下销售，随时跟踪各种尺码、款式产品的销售情况，还将门店销售的动态实时数据与工厂相对接，用数据优化供应链，实现快速跟踪市场变化、以销定产。当有的品牌还在为店铺租金上涨、人工成本走高头疼时，这家企业却在去年创下成立20多年以来的最好业绩。用消费端的数据逆向优化生产端的供给，农业种植运用大数据分析可以提升效率，化工生产运用云计算适时调整参数大幅降低成本……新业态不仅让传统产业“新”起来，更让其“潮”起来，进而为市场提供品类更多、品质更好、品牌更优的有效供给。

不仅如此，新业态的出现还具有自我生长的特点，每一种新业态的出现，都会为下一个新业态的出现奠定基础，从而激发着更多人的创新创业热情。有了移动互联网的发展，才有手机APP和“算法”推荐的兴起；有云计算、大数据的支撑，上亿人同时抢红包才具有可操作性；有地图导航、移动支付等技术支持，才会出现网络约车、共享单车等新业态。而这些新业态的不断涌现，反过来又为创业提供了新的舞台，新业态的出现因而不断自我加强。未来将会是一个“大、智、移、云、物”网络，大数据、人工智能、移动通信、云计算、物联网这些先进技术的落地运用，将打开未来的无限可能，让人们的生活更美好。可以说，新业态为创新创业孕育了一片热土，让创新的源泉进一步涌流，创业的活力进一步迸发，成为中国经济的繁盛景象。

“中国经济是一片大海，而不是一个小池塘”。势头强劲的新业态，无疑是一个力证。放眼当下中国，新技术层出不穷，新业态风起云涌，新模式百舸争流。这既是中国经济的活力所在，也是中国经济的底气所在。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 05 版）

(责编：杨曦、付长超)