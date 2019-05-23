当今世界正处于百年未有之大变局中。深刻认识这一大变局，抓住大变局为我国发展带来的重大机遇，需要深刻认识和把握生产力与生产关系这一人类社会发展的基本矛盾，从生产力与生产关系两个方面来审视百年未有之大变局，在大变局中找准中国坐标。

从生产力发展来看，当今世界迎来了新一轮科技革命和产业变革浪潮，以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链等为代表的新一代信息技术正在广泛而深入地渗透到经济社会发展各个领域，与传统产业融合的速度不断加快，新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，全球创新版图与经济结构正在重构，人类社会处于生产力大变革、大发展、大跃升的新阶段。

从生产力的国际分布结构来看，第二次世界大战后很长一个时期，美日欧等发达经济体处于全球产业链价值链的高端，而广大发展中国家则主要以劳动密集型和资源密集型产业为主，处于全球产业链价值链的低端，生产力发展水平较低。近年来，以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家生产力发展水平得到前所未有的提升，在全球产业链价值链中的地位大幅提高。改革开放之初，我国贸易方式主要是加工贸易，出口的产品以初级产品和轻纺产品为主。随着生产力发展水平的提高，到2018年，我国一般贸易进出口占进出口总额的比重达到57.8%，机电产品占出口总额的比重达到58.8%，高新技术产品出口占出口总额的比重达到30.07%。这表明，生产力的国际分布结构已经发生变化，虽然发达经济体仍然占据全球产业链价值链高端，但以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家在全球产业链价值链中的位置正快速提高。

生产力发展水平的突破和提升，生产力国际分布结构的变化，必然带来国际生产关系的变革。首先，随着经济全球化深入发展，新兴市场国家和发展中国家成为全球经济增长的主要推动力，其群体性崛起成为不可逆转的时代潮流，促进国际政治经济力量格局发生显著变化，国际社会要求变革国际生产关系的呼声日益高涨。其次，生产力发展水平的提高，使新兴市场国家和发展中国家在全球产业链价值链中的位置不断提升，从而在一些产业上与发达国家形成一定程度的竞争关系，这也是导致国际生产关系发生变革的重要原因之一。再次，新一轮科技革命为新兴市场国家和发展中国家提升生产力和产业发展水平提供了弯道超车的机会，给一些发达国家带来了紧迫感和危机感，个别发达国家因此涌动逆全球化思潮，企图通过单边主义和保护主义维护一己私利。

面对新一轮科技革命和产业变革带来的生产力变革、生产力国际分布结构变化和国际生产关系大变革大调整，我们要认清形势、坚定信心，树立战略思维和全球视野，紧紧抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，大力实施创新驱动发展战略，进一步提升我国生产力发展水平，促进我国产业发展加快迈向全球产业链价值链中高端，实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要不断激发科研人员创新创业的积极性，加快科技创新成果向现实生产力转化；积极营造市场化、法治化、国际化的营商环境，加大知识产权保护力度，激发各类微观主体的创新创造活力；大力推进“一带一路”建设，加快形成全面开放新格局，促进全球治理体系变革，努力构建公正合理的国际生产关系。

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 09 版）

(责编：杨曦、付长超)