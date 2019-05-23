推动绿色经济高质量发展

习近平同志指出，“既要金山银山，又要绿水青山”“绿水青山就是金山银山”；强调“绝不能以牺牲生态环境为代价换取经济的一时发展”。随着我国经济发展进入新时代，正确处理绿水青山与金山银山的关系、把绿水青山转化为金山银山，成为转换发展动能、实现高质量发展的关键。近年来，江苏省邳州市牢固树立绿水青山就是金山银山理念，努力摆脱对传统发展方式的路径依赖，主攻半导体、机器人等新兴产业和生态农业等绿色产业，发展壮大实体经济，初步探索出一条具有自身特色的高质量发展路子。

培育壮大新兴产业。新兴产业孕育发展于新一轮科技革命和产业变革大潮，资源利用率高，生态效益好。抓住机遇发展新兴产业，既有利于转变发展方式、培育壮大新动能，又有利于发展绿色低碳经济。近年来，邳州市大力发展新兴产业，积极布局半导体材料和设备产业，全力打造光刻材料基地、生产测试设备基地、显示材料生产基地、晶圆制造和外延基地，集聚30多家相关企业，成功生产销售多款产品，推动相关产业从无到有、从小到大，快速发展起来。着力打造科研平台，建成中国先进光刻材料研发中心、中国半导体科技创新中心等一批科研平台，吸引一批高端人才助推新兴产业发展。大力发展先进装备制造业，围绕建设自动化集成生产线，重点突破机器人控制器、减速器等上游关键零部件研制技术，加强下游的执行、驱动、控制等系统开发，实现“用机器人生产机器人”“用数控机床生产数控机床”。

建立循环经济生态链。按照绿色低碳循环发展要求改造传统产业、淘汰落后产能，提升企业技术和管理水平，减少污染排放，推动实现绿色发展。着力在相关产业、企业之间建立循环经济生态链，减少废弃物产生，提高产业发展质量和效益，努力实现健康可持续发展。大力建设龙头型项目、基地型项目，带动相关企业集聚，促进产业集群发展，实现企业间生产联动、园区内资源共享、园区间优势互补。在此基础上，推动上游企业的副产品乃至废料变为下游企业的原材料，形成产业链耦合共生、资源能源高效利用的循环体系，实现废弃物到资源的再生利用。同时，依托国家城市矿产示范基地，实行最严格的项目准入制度、环保审批制度、环境监管制度和节能减排措施，实现固体废弃物循环利用，并向下游改性塑料、工业电池、环保设备等产业延伸，打造闭环式节能环保产业链，生态效益、经济效益和社会效益全面彰显。

加强质量、标准、品牌建设。按照产业发展规律推动生态资源开发与建设，按照社会化大生产、市场化经营方式提供生态产品和服务，推动生态要素向生产要素、生态财富向物质财富转变，促进生态与经济实现良性循环。过去，邳州市产业结构比较单一，产业发展层次较低。近年来，大力实施全产业链开发，依托50万亩银杏资源，主攻保健品、化妆品、药品等产品，并建成银杏生物医药科技产业园，推动木材加工向绿色建材、家具家居等产业转型。依托国家级大蒜研发中心和大蒜出口基地，促进农产品精深加工，推动产业链由食品佐料向保健养生延伸，同时加强标准研发并牵头制定相关标准。在全产业链开发和高端加工的基础上，加强品牌建设，以品牌建设促进质量提升，打响银杏、家居、大蒜等品牌，把绿水青山转化为金山银山。

（作者为中共江苏省邳州市委书记）

《 人民日报 》（ 2019年05月23日 09 版）

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