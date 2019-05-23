中国三大航空公司向波音提出索赔

新华社北京5月22日电 （记者齐中熙、田建川）继中国东方航空公司日前正式向波音公司提出索赔后，22日，中国国际航空公司、中国南方航空公司也就波音737MAX8飞机长时间停飞以及订单无法按时交付所造成的损失，正式向波音公司提出索赔。

3月10日，埃塞俄比亚航空波音737MAX8飞机发生空难事故后，为确保航空安全，中国民航局在全球率先发出禁飞令，要求各航空公司暂停波音737MAX8飞机的商业运行。

截至目前，国内航空公司共运营有96架737MAX8机型，且有更多预订订单尚未交付。业内人士表示，此次停飞给各航空公司造成了较大损失，且相关损失还在持续扩大中。

中国民航局航空器适航审定司司长徐超群此前表示，民航局已应邀派出技术专家参加美国联邦航空局组建的联合当局技术审查小组。恢复该机型运行，必须确认飞机的适航性得到重新核准、需要的飞机改装和飞行员训练得到有效贯彻、事故调查结论指出的安全问题得到相应解决，确保飞行安全万无一失。

(责编：杨曦、付长超)