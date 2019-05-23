粤港澳大湾区打造世界级机场群

香港助推构建粤港澳大湾区世界级机场群，图为飞机准备降落在香港国际机场。

王 申摄（新华社发）

第十届世界航空公司排行榜新闻发布会暨第九届世界空姐节颁奖典礼近日在香港举行，在“2019世界十佳机场”排行榜中，香港国际机场凭借优美的机场环境、高度的安全保障水平、涵盖国内外的超大业务规模等因素，连续第十次获得冠军。

香港是国际航运中心，有120多家航空公司提供航班服务，连接香港和全球逾220个目的地，每天超过1100班航班往来香港国际机场。随着港珠澳大桥于去年10月正式通车，香港国际机场的多式联运服务日益扩大。同时，香港国际机场第三跑道将于2022年启用，预计到2030年香港国际机场客运量将达到1亿人次，货邮吞吐量将达到900万吨。

香港机场的竞争力和未来前景不只来自于香港本地，更是来自于粤港澳大湾区聚合的力量。“粤港澳大湾区目前拥有7000万人口，GDP总和约1.6万亿美元。如此庞大的消费市场需要一个机场群，来满足区域内日益增长的休闲和商务等需求。”香港中文大学航空政策研究中心政策研究主任罗祥国表示。

据统计，2018年，香港国际机场、广州白云国际机场、深圳宝安国际机场、澳门国际机场、珠海机场等大湾区五大机场客运量达到2亿多人次，货邮吞吐量超过830万吨。罗祥国预测，未来几年，大湾区的客运量增长率将达到7%，是全球平均增长率的两倍。

今年2月发布的《粤港澳大湾区发展规划纲要》（以下简称《纲要》）指出，要支持香港机场第三跑道建设和澳门机场改扩建，实施广州、深圳等机场改扩建，开展广州新机场前期研究工作，研究建设一批支线机场和通用机场。

为方便粤港澳大湾区更加紧密的人员、物流等往来，除香港国际机场外，区内的多个机场也都在扩容建设。去年4月，白云机场2号航站楼和综合交通中心投入使用。在深圳宝安国际机场T3航站楼北侧，总建筑面积约23.5万平方米、设计年旅客吞吐量2200万人次的机场卫星厅已于2018年底开工建设。今年3月15日，珠海航空城（机场）集团举行了珠海机场综合服务中心及T2航站楼方案设计深化合同签约仪式。去年上半年，澳门机场客运大楼北面扩建投入使用后，年底也展开了客运大楼南面扩建设计及建造工程。

粤港澳大湾区航空市场规模领跑全球不仅得益于需求，也由于大湾区内各大机场保持良性互动与错位发展，优化了空域使用效率。《纲要》提到，要巩固提升香港国际航空枢纽地位，强化航空管理培训中心功能，提升广州和深圳机场国际枢纽竞争力，增强澳门、珠海等机场功能，推进大湾区机场错位发展和良性互动，建设世界级机场群。

2001年以来，大湾区五大机场定期举行会议，促进共同发展。香港和广州以及深圳三地机场多次合作，促进人才交流；澳门国际机场着力发展东南亚航线，补充大湾区机场群市场；珠海机场的定位是致力成为粤西枢纽（客货）机场，以及建设公务机综合保障服务基地。

“我们相信，《纲要》的出台进一步强化了机场对区域经济发展的支撑作用，使得粤港澳大湾区世界级机场群建设迎来了难得的历史机遇。”广东机场集团人士表示，伴随着粤港澳大湾区建设和广东省“5+4”骨干机场格局建设深入推进，粤港澳大湾区的几大机场有望形成科学合理的差异化发展和互援补给体系，融入大湾区互联互通的立体化交通网络。

(责编：杨曦、付长超)