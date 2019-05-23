美国在中国问题上的错误叙事

美国共和党人与民主党人现在在一个关键问题上达成了共识。这个关键问题就是把所有困扰美国的东西都归咎于中国。痛批中国，这一做法比以往任何时候都要有广泛的吸引力。

固执地把中国当成为人珍视的“美国梦”的一种关乎生死存亡的威胁，这会带来严重后果。这已经导致以牙还牙的关税、不断升级的安全威胁、发生新冷战的警告、甚至是有关崛起中的大国与现任全球霸主之间将爆发军事冲突的传言。

现在，美中之间的互信已经千疮百孔。美中关系很可能进入以相互猜疑、关系紧张和冲突为特征的新时代。

但如果美国的名嘴阶层全错了，痛批中国与其说是对真实外部威胁的反应，不如说是国内问题的产物，那怎么办呢？事实上，有充分的理由认为，缺乏自信的美国——受困于自身造成的宏观经济失衡并担心自己退出全球领导地位所带来的后果——接受了一套有关中国的错误叙事。

看看贸易问题。2018年，美国同中国有着4190亿美元的商品贸易逆差。这在美国总体8790亿美元的贸易逆差中占48%。这是争论的挡箭牌，是美国总统唐纳德·特朗普所谓的造成工作流失和工资压力的“大屠杀”的罪魁祸首。

但特朗普——以及其他大多数美国政界人士——不愿承认的是，2018年美国同102个国家之间存在贸易逆差。这反映了国内储蓄极度不足的问题。而国内储蓄不足在很大程度上正是国会和总统草率批准的预算赤字造成的。也没有人承认供应链扭曲问题。这个问题起因于投入品在其他国家制造，但在中国装配并从中国发货。据估计，这个问题把美中贸易不平衡夸大了35%—40%。更别提让美国消费者受益的基本宏观经济状况和全球生产平台效率的提高。显然，把中国说成是“让美国再次变得伟大”的主要障碍要来得容易得多。

接下来再说说窃取知识产权问题。中国每年窃取价值数千亿美元的美国知识产权，从而给美国的创新能力造成致命打击——现在这成了公认的“真相”。据这种说法的公认源头——所谓的美国“知识产权委员会”声称，2017年，知识产权盗窃给美国经济造成的损失在2250亿至6000亿美元之间。

暂且不说这个估计的范围大得离谱，这些数据从不可靠的“代理模型”得来的是站不住脚的证据。“代理模型”试图给通过不法活动失窃的商业秘密估价。这些不法活动包括毒品走私、腐败、职业欺诈、非法金融流动等。中国盗窃知识产权的情况来自美国海关与边境巡逻部门的数据。美国海关与边境巡逻部门报告说，他们在2015年总计查获了价值13.5亿美元的盗版和假冒商品。美国用同样不可靠的模型在这个小数目的基础上进行推测，得到全国范围查获的盗版和假冒商品总估值，并将总估值的87%归咎于中国（52%归咎于中国大陆，35%归咎于香港）。

于是，美国贸易代表办公室在2018年3月发表的“301条款”报告中强调了这一点。该报告为对中国加征关税提供了基本理由：美国企业与其中国合资企业伙伴之间存在强制技术转让。

合资企业显然涉及人员、企业战略、经营平台和产品设计的共享。但美方的指控是“强制”。这与这样一个的假定密切相关，即精明老练的美国跨国企业蠢到会把核心技术转交给他们的中国伙伴。

这又是一个以弱证据提出强硬指控的惊人实例。令人难以置信的是，美国贸易代表办公室实际上在“301条款”报告（第19页）中承认，没有确凿的证据证实这些“隐性操作”。就像知识产权委员会一样，美国贸易代表办公室依赖美中贸易全国委员会等贸易组织进行的代理人调查。在这些调查中，受访美国公司抱怨中方对待它们的技术的方式令它们感到一些不快。

华盛顿的叙事还把中国描述成一个中央计划体制的怪兽，坐拥大量国有企业，它们享受优惠贷款、不公平补贴以及与高调的产业政策相关的激励政策。这些产业政策包括“中国制造2025”和“新一代人工智能发展规划”。

毋庸置疑，长期以来，日本、德国、法国甚至还有美国一直在实行类似的产业政策。就在今年2月，特朗普签署行政令，宣布启动美国人工智能倡议，并提出在120天内制定一份人工智能行动计划的时间框架。显然中国并不是唯一把创新提升为国家优先政策的国家。

最后，还有中国货币操纵的老问题——担心中国会有意压低人民币价值以获取不公平的竞争优势。然而，自2004年底以来，以广义贸易加权计算的人民币实际升值超过50%。中国一度庞大的经常项目盈余几乎消失。但是，往昔在货币问题上的不满依然存在，并在目前的谈判中得到了许多关注。这只会让华盛顿的叙事错上加错。

总之，华盛顿在事实、分析和结论方面都十分轻率。而美国民众在接受这种错误叙事时过于轻信。重点不是要否认中国在加剧同美国的经济紧张关系方面所起的作用，而是要强调在指责他人时需要客观和诚实，尤其是在当前美中冲突利益攸关的情况下。可悲的是，把注意力放在替罪羊上显然比反观自照来得容易得多。

(责编：杨曦、付长超)