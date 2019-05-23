原标题：金融发力支持实体经济向好

民营和小微企业的蓬勃发展，为我国经济发展提供了活力和创造力。去年，在内外部因素的影响下，民营和小微企业一度面临融资难问题。

今年以来，国家多措并举推进金融供给侧结构性改革，定向引导金融活水“精准滴灌”民营和小微企业，稳定市场预期，增强市场信心，为供给侧结构性改革和高质量发展营造适宜的金融环境。

提振市场信心 更多金融活水润泽民企小微

8天，100万元到账。浙江台州无限新能源科技有限公司总经理屈荣华连说“没想到”：没想到专利可以做抵押，没想到泰隆银行放贷如此高效，没想到困扰发展的烦恼解决了。“之前因为资金短缺，工厂订单不断却部分处于停工状态。现在我们可以更专心地做自己擅长的产品研发了。”

这是多项利好政策下，众多民营、小微企业融资获得感增强的一个缩影。

去年以来，面对企业融资难题，从中央到地方，从监管部门到金融机构，一系列扶持政策不断出台：货币政策精准发力向市场注入流动性，成立纾困基金缓解企业燃眉之急，优化小微金融服务监管考核办法……

政策效果逐渐在各个融资渠道显现。今年前4个月，社会融资规模增量累计为9.54万亿元，比上年同期多1.93万亿元。4月份民企债券净融资159亿元，实现了今年以来首次转正。一季度，普惠小微贷款新增5529亿元，同比多增2900亿元。

在政策引导下，各方面信心得以提振，扭转了银行、市场和企业风险偏好下降的局面，更多金融活水流向实体经济，特别是民营和小微企业。

人民银行市场司副司长邹澜表示，之前出现融资困难、发不出债券的19家民营企业，在创设工具支持之下顺利完成了债券发行。之后，部分企业在没有配以支持工具的情况下，仍顺利融到了资，可见市场和投资人的信心明显改善。

央行发布的问卷调查显示，一季度，企业家信心指数环比上升，比上季度提高1.4个百分点。

专家表示，稳健货币政策逆周期调节取得积极效果，信用收缩风险明显缓解，市场信心提振，社会预期改善，对于促进金融和实体经济良性循环、国民经济实现平稳开局发挥了重要作用。

抓住关键环节 破除银行支持民企小微的束缚

自5月15日开始，人民银行对聚焦当地、服务县域的中小银行，实施较低的存款准备金率。约有1000家服务县域的农村商业银行可以享受优惠政策，执行8%的存款准备金率，释放出更多长期资金支持民营和小微企业发展。

通过定向降准缓解中小银行流动性约束，只是货币政策工具定向调控、“精准滴灌”民营和小微企业的一个方面。针对前期一度出现的社会信用收缩问题，人民银行从信贷供给端——银行入手，采用市场化的手段，着力在流动性、资本和利率等约束方面破题。

一家国有大行苏州分行普惠金融事业部负责人告诉记者，今年，调整普惠金融小微企业贷款考核口径后，扩大了普惠金融定向降准覆盖范围，流动性得到了很大改善，计划投入小微金融的资金也相应增多。今年分行预计投放小微企业贷款超30亿元，是去年的好几倍。

今年以来，人民银行灵活运用现有货币政策工具、积极创设新工具，下气力改善银行流动性结构，有效增强对小微企业、民营企业的信贷供给能力。

与此同时，在缓解资本约束方面，继今年1月中国银行首单永续债成功发行后，已有工行、农行等多家银行宣布拟发行永续债，其中不乏“千亿元大单”。在银行积极发债“补血”的背后，是人民银行创设的央行票据互换工具（CBS）予以强力支撑，提高了市场接受度，改善了市场预期。

随着支持民营小微企业融资的束缚逐步解除，大行服务民营和小微企业的“头雁”作用进一步凸显。数据显示，一季度末，五家大型银行普惠型小微企业贷款余额是1.99万亿元，完成年初制定信贷计划的55.31%；新发放的普惠型小微企业贷款利率是4.76%，较去年四季度下降0.13个百分点。

提升服务水平 推进金融供给侧改革坚定前行

对得润电子股份有限公司下一步的转型升级，董事长邱建民有些期待：转型方向已经明确，只待资金的“东风”吹来。“企业正处于行业创新转型的关键期，汽车电子新产品从‘实验室’到形成现金流需要漫长的过程，在最为困难的研发和试投产阶段，希望得到更有力的金融支持。”

邱建民道出不少谋求转型的民营企业家的心声。当下，我国正积极深化金融供给侧结构性改革，推动金融业在市场结构、经营理念、创新能力、服务水平等方面进一步提升，以适应经济高质量发展的要求。

中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼表示，民营企业正逐步转向依靠科技创新、精细化服务的发展道路，金融机构需要扭转“典当行思维”，摒弃过度依赖土地和房产抵押的老路，寻求更为“智能化”“科技化”的风控措施。

未来，面对复杂的国内外形势，我国经济仍存在下行压力，内生增长动力还有待进一步增强。民营和小微企业应对风险和挑战需要一个更加适宜的融资环境。

专家表示，面对一个个充满成长潜力的民营和小微企业，应该构建覆盖企业全生命周期的融资服务体系。从风险投资到银行信贷，从债券市场到股票市场等，给予民营和小微企业更多元化筹措资金的选择。

人民银行表示，下一阶段，要深化金融供给侧结构性改革，通过优化供给和增强竞争改善金融服务。适当运用结构性货币政策工具，发挥好“精准滴灌”作用，基于市场化原则提高对民营企业、小微企业的支持。（吴雨、李延霞）

(责编：蒋琪、付长超)