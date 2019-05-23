原标题：手机屏碎不再心碎？买了“碎屏险”反而更闹心

少则几十元多则几百元，宣称“屏碎不再心碎”，却不用原装配件保修

一些消费者买了手机“碎屏险”反而更闹心

随着手机屏幕越来越大、越来越薄，碎屏问题也随之而来。由于人为损坏的故障不在厂家质保范围内，而换屏费用不菲，于是不少商家便瞄准商机推出“碎屏险”服务。其价格少则几十元，多则几百元，并宣称“屏碎不再心碎”“再也不怕屏碎”。但《工人日报》记者近日调查发现，“碎屏险”并非商家宣传的那么好，有的消费者买了“碎屏险”反而更闹心。

5月13日，北京平谷区消费者张先生向记者反映称，去年3月，他在某商家购买了一台苹果手机之后，又花了269元购买了该商家的“碎屏险”。记者从张先生提供的发票上看到，该“碎屏险”保险期限是一年，最高保额是7999元。

去年底，张先生不小心将手机屏幕摔碎，于是找该商家进行换屏，商家同意给维修。然而，后来的遭遇让他觉得还不如没有这个保险。

“按理说，屏幕碎了之后应该是找正规的苹果手机售后给维修。但商家是在他们店内维修的，而且只给我换了外玻璃，导致后来手机的光感不好，并且听筒也有问题，不开免提就听不到。”张先生说。

后来，张先生咨询苹果手机售后才了解到，屏幕碎了是需要一起换液晶屏的，不单换外玻璃屏。虽然张先生的手机还在质保期内，但由于手机已经换了非原装屏，苹果售后无法给他维修，只能自己想办法解决。

张先生找商家索赔，但一直没有得到回应，原因是商家表示“碎屏险”协议中已明确，不承诺使用原厂或原装配件、因为维修而丧失原厂“三包”服务不承担责任等。

记者调查发现，与张先生有类似遭遇的消费者不在少数。不过，多位法律专家对记者表示，手机“碎屏险”或者延保服务的通常理解都应是原厂维修。如果没有经消费者确认的明示，均应该是原厂售后体系使用原配件的保修，并由经营者按保险内容承担费用。即便经过消费者确认的可以由非原厂售体系、使用非原厂配件的保修，如果出现与消费者正常应享有的厂家售后保障冲突，致使消费者权益受损时，在认定上，应采取对消费者有利的确认。

在中国消费者协会有关部门负责人看来，消费者购买了“碎屏险”而经营者提供的却是非厂家保修，致使消费者陷入手机修不好、原手机厂家不接受的两难境地，这已经侵害了消费者的公平交易权和财产权。

该负债人表示，对于手机“碎屏险”服务，相关经营者应进行自查，及时改进服务，尽快从保护消费者权益的角度出发采取有效措施，避免消费者花了钱还闹心。(记者杨召奎)

(责编：蒋琪、付长超)