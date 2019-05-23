网友关注人工智能的就业替代效应

近期，“人工智能”给就业带来的机遇与挑战引发广泛热议。一方面，人工智能改变了就业结构，造成部分工作被替代；另一方面，人工智能延伸了产业链，催生了新的岗位。据光明网数据新闻工作室统计，近一周以来，“智能+就业”话题相关新闻达14749篇，微信公众号文章2727篇，微博1608条。
有网友认为，我国教育多以“吸收性知识教育”为主，人工智能以深度学习模式为主，这对传统教育模式形成挑战，因此，创新型教育应尽快出台措施并及时落地。网友“生命惊喜家庭教育”称，传统教育，学习多是通过死记硬背、大量做题掌握知识。现今，人工智能通过编程来掌握知识。这在一定程度上解放了人脑，但背后也反映出我国教育制度亟待改进。网友“一杆寒芒先到”称，浙江大学撤销了10个就业率低的专业，新增人工智能等专业，很有感触。社会在巨变，你不改变，等到现实来拍脸的时候，就为时已晚了。
有观点认为，人工智能的广泛应用是一把“双刃剑”，一方面，造成劳动密集型行业失业，另一方面，也会催生新的岗位。网友“悦新之声”表示，人工智能专业开始受到高校重视，说明这个行业人才缺口巨大，机器替代人工已渐成现实。人工智能造成了一些行业失业，也催生了众多新的就业。所以担心无用，关键是你有没有继续学习的能力。网友“悦晗梓洋”称，智能是“减人”，减少成本、提高效率，这是市场经济的属性使然。网友“端庄的甜甜圈”也认为，人工智能确实会降低就业率，但相应地也会有更复杂、更有创造性的工作等待着人类。
许多网友十分关注“人工智能时代的再就业问题”，建言一手抓用工需求研判，一手促“双创”就业供给。网友“cyqap”称，未来将是自动化与新创造共存的世界，我们应该在意识上明确、行动上准备。四川省工商联副主席梁伟建议，建立政府、学界、业界联合动态研判机制，提出应对策略和方案；深入激发“双创”活力，进一步加大税收减免、金融支持；建立健全AI时代社会保障体系，增加对失业人员的再就业培训服务，降低人工智能的就业替代效应。
（光明网数据新闻工作室）
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