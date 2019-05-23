原标题：国内4家航空公司已向波音索赔 剩余9家还“坐得住”吗？

中新经纬客户端5月23日电 (徐世明)继东方航空向波音公司正式提出索赔要求后，截至5月22日晚，已有东航、国航、南航、厦航4家国内航空公司向波音公司提出索赔。

国内13家航空公司已有4家提出索赔

3月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 8飞机发生坠机空难，时隔不到5个月发生两起空难的波音737 MAX 8飞机，遭到多个国家航空公司停飞。

3月11日，中国民航局表示，要求国内运输航空公司暂停波音737-8飞机商业运行。

民航资源网数据显示，目前国内航司共运营737 MAX 8飞机96架，其中南航24架、国航15架、海航11架、上航11架、厦航10架、山航7架、深航5架、东航及祥鹏各3架、奥凯及福州航空及昆明航空各2架，九元航空1架。

停飞两个多月后，国内航空公司开始要求波音进行赔偿。

据媒体21日报道，东方航空已就737 MAX停飞事件向波音公司提出索赔，成为国内首家提出索赔的航空公司。

东航相关负责人称，2019年3月11日起737 MAX机型停飞，已给东航造成了较大损失。随着时间推移，相关损失还将进一步扩大。同时，东航已订购的该机型飞机延迟交付也造成了经济损失，公司已正式向波音公司提出索赔。

5月22日，中国国航、南方航空先后表示，已就波音737 MAX停飞以及订单无法按时交付所造成的损失，正式向波音公司提出索赔。

另据媒体22日报道，针对10架波音737 MAX飞机长时间停飞造成的损失，厦门航空将向波音公司提出索赔。

央广网此前报道指出，波音公司由于停飞造成的赔偿数额已经达到20亿美元，并且随着停飞的时间越来越长，赔偿数额还在每天上涨。

其余9家国内航空公司是否能“坐得住”？下一个向波音公司索赔的又会是哪家呢？

外交部发言人陆慷5月21日表示，波音公司737 MAX飞机在全球范围被停飞的原因是出现了安全隐患，有关技术问题至今都没有得到解决。对企业之间的商业行为，我们不便做评论，但是我相信，所有人都会同意，任何企业依法申索自己的合法合理利益是无可非议的。

索赔不断的空难

资料图：波音737MAX客机。来源：中新网

除了国内航空公司的索赔，波音公司面临的其他方面的索赔也不容乐观。

CNN 4月27日的报道指出，波音737 Max飞机继续停飞给航空公司造成了数亿美元的损失。美国航空、西南航空和欧洲廉价航空公司挪威航空透露，由于无法使用这些问题飞机，航空公司将合计损失近6亿美元。

挪威航空CEO表示，“我们不会承担新飞机不得不临时停飞的相关成本，我们将把这个账单发给制造这架飞机的人。”

对于挪威航空和其他航空公司能从波音公司得到多少补偿，CNN称，“这类补偿是根据这家飞机制造商与其客户之间严格保密的销售合同确定的。”

此外，法国当地时间5月21日，在埃塞俄比亚航空公司波音737 MAX空难中失去丈夫的法国女性杜布瓦·赛克斯宣布，已在波音公司总部所在地芝加哥起诉波音。

另据CNN报道，这位法国寡妇要求波音赔偿公司2018年日均毛利——2.76亿美元。杜布瓦的律师称，目前证据清晰，波音显然行驶草率，忽视乘客生命安危。这位律师指责波音明明知道系统存在问题，仍然不顾后果，“他们应该被惩罚至少2.76亿美元”。

律师还表示，付出一张价值一天毛利数字的支票够让波音警醒未来的行为吗？还是需要一周的，一个月的，还是一年的？这个问题要交给法官回答。

事实上，除了部分埃航坠机遇难家属以及航空公司向波音提出索赔外，波音还面临来自股东的集体诉讼。购买波音股票的投资者认为，波音通过隐瞒安全问题，人为地使股票价值虚高。

自坠机事件发生以来，波音的股价已从出事前的420.13美元/股跌落至最低337美元/股，跌幅近20%。

更严峻的是，即使波音解决了难缠的赔偿官司，其信誉恢复也在未来很长一段时间内面临挑战。

(责编：赵爽、付长超)