原标题：4月16省份CPI涨幅超全国 安徽水果涨价超30%居首

全国31省份2019年4月CPI数据相继出炉，“蒜你狠”“车厘子自由”“香椿自由”等热议话题近期也重回大众视野，在菜价、水果价的强势围攻下，各省CPI又有何表现？

16省份CPI涨幅超全国

2019年4月，全国居民消费价格同比上涨2.5%，继续处于“2时代”。食品中，鲜菜价格仍处于高位，同比上涨17.4%，影响CPI上涨约0.43%；猪肉价格上涨14.4%，涨幅比上月扩大9.3%，影响CPI上涨约0.31%；去年秋季北方水果欠收，今年存量不足，鲜果价格上涨11.9%，影响CPI上涨约0.22%。

从全国31省份看，据中新经纬客户端不完全统计，4月16省份CPI同比涨幅超全国，涨幅最高的为天津、河北与安徽，达2.9%；湖南与全国CPI涨幅持平，同比涨2.5%；北京、新疆涨幅较小，为1.6%。

分类别看，鲜果类同比涨幅超全国的有13省份，安徽涨幅达30.9%，上涨最多；仅宁夏鲜果上涨幅度超20%，为20.4%；上涨超10%的省份有18个，数量较多；青海涨1.9%，幅度较小。

另外，鲜菜类同比涨幅超全国水平的有10省份；重庆与全国鲜菜类涨幅持平，为17.4%；涨幅不足10%的有3省份。

猪肉上，从已经公布涨幅的省份中看，安徽上涨最多，达24.7%；其次是四川，涨23.4%；最低的为贵州，涨7.6%。

实现“水果自由”真那么难？

继“香椿自由”“蒜你狠”“车厘子自由”后，“水果自由”近期也在网上刷屏，引发热烈讨论。事实上，春节过后，有关水果涨价的消息便不绝于耳。更有报道称，北京新发地批发市场的水果价格总体比去年同期上涨78%。

中新经纬客户端梳理农业农村部网站数据发现，在其重点监测的5种水果中，富士苹果的价格已连续9周上涨，截至五月中旬，富士苹果价格为10.33元/公斤，同比涨60.7%。此外，西瓜价格同比也一直呈上升态势，截至五月中旬，西瓜价格为4.86元/公斤，同比涨29.7%。

值得注意的是，水果零售价方面同样“涨声一片”。湖南省商务厅数据显示，5月15日-21日，时令水果上市量减少，产地进购价格上涨，水果零售均价上扬。重点监测的6种水果零售价格3涨3降，整体零售均价环比上涨0.28%。其中，葡萄、苹果、梨价格分别上涨1.01%、0.52%、0.2%。

另据浙江省商务厅数据，5月6日-12日，五一节后一周市场购销回落，价格总体小幅上涨，水果和鸡蛋价格涨幅靠前。水果批发市场价格上涨1.7%，超市价格上涨3.7%。当前市场水果品种丰富，其他产区的樱桃、枇杷、哈密瓜、西瓜等，由于外地调运成本堆叠、早市尝鲜量少且价高，因此水果均价上涨。

“水果自由”真的难实现吗？对此，国家统计局新闻发言人刘爱华5月15日回应称，从鲜菜、鲜果价格来看，这两个品种明显受到极端天气季节性因素的影响，这些季节性的短期冲击不具有持续性，鲜菜鲜果价格的上涨不会持续在一个高位。

海通期货也分析，近期水果价格的走高，归因于2018-2019年南北方水果产区在生长期均发生了不同程度的灾害天气。所以在目前的水果市场空档期，产量大的夏季瓜类水果暂未上市，北方去年的水果库存基本见底，南方热带水果存在减产预期，多重因素的作用下，水果市场价格节节攀高。

而对于刷屏的“车厘子自由”难实现、失去普通“水果自由”的担忧，有机构认为是不必要的焦虑，水果价格高低由市场供需决定，价格上涨是短期现象，随着市场的调节，水果涨价潮或将结束。

海通期货表示，短期看，进入6月后，夏季水果开始大批量上市，虽然南方热带水果产区的荔枝、龙眼、芒果存在减产预期，但主流水果西瓜、哈密瓜、桃类产量预计维持往年正常水平，香蕉、柑橘预期小幅增产，故夏季水果市场总体供应充足，“水果自由”仍可期。

中信建投也分析称，从历史性行情看，水果在经历第二季度短期价格上涨后，会逐渐回落，并维持在比较稳定的区间。这主要是由于天气因素干扰造成的产量压力，经过二季度的涨价得到释放，后期新果上市会进一步稳定价格。因此水果价格不具备大幅上涨的条件，但短期内会有一波上涨行情。

对于二季度CPI走势，刘爱华指出，不管是从食品还是从工业消费品、服务来看，未来CPI不会出现大幅上涨的局面，物价平稳有坚实的基础。光大证券认为，CPI同比涨幅预计分别在二季度和今年全年有望达到2.6%至2.7%的高点，全年中枢或在2.3%，为近5年以来最高水平。

(责编：赵爽、付长超)