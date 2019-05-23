原标题：服务贸易：开启高质量发展新天地

2019年中国国际服务贸易交易会将于5月28日至6月1日在北京举行。国新办5月22日举行新闻发布会，商务部副部长王炳南、北京市人民政府副市长王红及相关负责人介绍了我国服务贸易发展和京交会的有关情况。

“当前世界已经进入了服务经济时代，服务业和服务贸易成为世界经济增长的新引擎，国际贸易发展的新动力，京交会是中国作为服务贸易大国，推动中国和全球服务贸易发展的重要举措。”王炳南表示。

对外贸易新引擎

今年一季度，我国知识产权使用费、电信计算机和信息服务、其他商业服务、保险服务等服务出口增速分别为52.4%、15.1%、14.1%和11.7%，知识密集型高端服务出口快速增长成为亮点，我国服务贸易高质量发展特点日益显现。

在全球范围内，以数字化为特征的高附加值服务贸易增长迅速，这一趋势在中国服务贸易的发展中表现尤为抢眼。服务贸易正成为我国对外贸易发展的新引擎和对外开放的新动力。

“当前中国的服务贸易发展面临新的机遇，服务业成为世界经济的一个重要增长极。随着数字经济广泛普及，数字技术迅速发展，制造业与服务业深度融合，服务的可贸易性也大幅增强，服务外包化、数字化趋势越来越明显，服务贸易发展面临着前所未有的发展机遇。”王炳南表示。

我国在加速向服务经济转型。2018年，中国服务业占GDP比重已经达到了52.2%，高于第二产业11.5个百分点，成为名副其实的第一大行业部门和经济增长主要的驱动力。

今年以来，中国服务贸易延续了稳中向好的发展态势，一季度服务进出口额达1.29万亿元，同比增长了2.6%。服务进出口占对外贸易总额（货物贸易和服务贸易）的比重达15.6%，比去年全年高1个百分点；新兴服务进出口4580亿元，同比增长12.6%，高于整体增速10个百分点，拉动新兴服务占比提升3.2个百分点。

“十三五”以来，我国服务贸易平均增速高于全球，2018年服务贸易进出口额达到了5.24万亿元，同比增长了11.5%，已经连续5年位居世界第二。服务贸易占外贸比重从2012年的11.1%，提高到2018年的14.7%。

对外开放新动力

据国际数据公司（IDC）预测，到2021年，全球数字经济规模将达到45万亿美元，中国的数字经济占总体经济规模的比重将达55%。与此相对应，中国服务进出口的增长也仍将保持强劲。

王炳南告诉记者，我国将着重从完善体制机制、搭建发展平台、扩大对外开放、创新发展模式和拓展合作空间等五个方面推动服务贸易发展。

深化服务贸易创新发展试点，着力打造服务贸易创新高地，建设好服务外包示范城市，推动服务外包产业转型升级，推动13个国家文化出口基地，积极拓展文化贸易。

加快推动服务业高水平对外开放，通过深化服务贸易创新发展试点等举措，促进服务贸易自由化和便利化，支持特定区域率先探索跨境服务贸易负面清单管理制度；把握新一轮科技革命机遇，推动服务外包数字化、智能化、高端化转型，拓展新兴服务贸易。

目前，我国已经与全球200多个国家和地区建立了服务贸易往来，还将积极拓展与服务贸易重点伙伴，特别是“一带一路”沿线国家和地区的服务贸易合作。

“在服务业扩大开放和国内服务业发展方面，都将会有新的政策措施出台，中国服务贸易发展前景良好。”商务部服务贸易和商贸服务业司司长冼国义表示。

国际合作大平台

再过几天，2019年中国国际服务贸易交易会将在北京拉开大幕。“京交会集中展示中国服务业和服务贸易开放政策和最新成果，是推动中国与世界各国服务贸易进出口的一个平台，平台作用非常明显。”王炳南指出，它既推动中国服务“走出去”，也帮助外国优质服务“走进来”。

定位更准、频次更快、规模更大、国际化水平更高……这是京交会提升定位、由中国（北京）国际服务贸易交易会更名为中国国际服务贸易交易会后的首次亮相。作为全球首个涵盖了12个服务贸易领域的综合性交易会，京交会吸引了来自130多个国家和地区近8000家的参展企业和机构，有3.6万名客商到会，全国各省（区、市）都将组团参加。

王红告诉记者，2019年京交会的主题是“开放、创新、智慧、融合”，重点围绕科技、文化、健康、商务等服务领域，着力在引领全球服务业和服务贸易前沿理念、先进技术、创新成果、行业标准等方面发挥积极作用。

《中国电子商务报告（2018）》等近30项行业发展报告、发展指数等将发布；5G行业应用、区块链应用、智慧停车云平台、物联网公有云平台、AI陪护机器人等近10项新模式、新成果将展示；一批合作协议将达成……京交会的目标是引领中国服务业和服务贸易高质量发展，为世界经济和全球服务贸易发展注入新活力。

（本报记者 张翼）

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