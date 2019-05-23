原标题：二手车评估师资质调查：有机构可“免学免考拿证”

无官方认定标准，多证混杂无统一规范，培训机构钻空敛财，业内人士称乱象只能靠市场净化

二手车市场交易纠纷多因车辆质量引发，而售前的检测评估报告是否真实客观，显得尤其重要，但新京报记者在调查中发现，很多二手车平台在实际检测中并没有做到其宣传的详实可靠。

一名业内人士指出，自2017年有关部门取消了二手车评估的职业资格认证后，二手车评估市场缺少从业限制，鱼龙混杂。记者调查了解到，各个二手车交易平台对评估师要求不一，有的要求从业者考取资格证书，有的则“看重经验”。此外，二手车评估技能考试也十分混乱，有多家不同性质的机构颁发此类资格证，有些培训单位甚至宣称“免学免考”，数百元就能直接领证。

对此，中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，二手车评估技能需要严格的理论和实操训练，随着二手车评估需求的增加，资格证市场也变得火热。政府部门放开职业资格限制后，目前只能靠市场净化。

平台对从业资质要求不一

日前，新京报记者联系了一家二手车交易平台进行汽车评估，该平台宣称有249项检测，但评估师到场后，短短10分钟就完成检测，很多重要问题未检出。另一家第三方检测机构的评估师，则花费了一个多小时才完成检测，提供的详尽检测报告，基本得到车主认可。

在二手车评估行业做了6年的王佳(化名)对此并不奇怪，他告诉记者，眼下各个二手车平台对评估师的要求不一，市场上也没有统一标准。“2017年以前，我们入行都得先去考职业资格证，对技能要求很高。后来这个官方认可的资格证取消了，市场上就出现了很多类似的证书，能考能买，有些平台干脆也不要求证书了。”

记者查询发现，2016年底，国务院发文，决定取消114项职业资格许可和认定事项，其中就包括车辆“鉴定评估师”，之后，二手车评估师职业资格证书不再由人力资源和社会保障部颁发。

对此，中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，二手车评估从业的市场准入放开，意味着没有证书也可以干活，而一些大公司在用人选择时还是会要求资格证书，“以前叫职业资格证，现在只能算是岗位技能证明了。”

针对评估师岗位技能的要求，新京报记者咨询多家二手车交易平台后发现，证书、经验各有所好，有些甚至不作审核。

一名专业检车公司员工称，资格证书是入职必备。据他透露，公司在新人培训后，会统一安排大家考取二手车评估师资格证，也有很多人不考，在市面上花钱买。

瓜子二手车一名评估师则表示，几年前，公司也要求持证上岗，但是对发证机构没有具体要求，现在，公司选择自行培训，要求员工有汽车维修经验。人人车于今年开始实施合伙人制度，评估工作由合伙人完成。平台招商人员介绍，平台招纳一些有汽车从业经验的人，缴纳会费后平台会给他提供一定数量的客单，由合伙人检车评估后上线，至于评估资质，平台不会提供专业技术培训，也不要求考取资格证，“最好是有汽车行业经验的，能验车就行。”

培训机构“免学免考千元拿证”

王佳印象里，市场准入政策放开后不久，就有同行拿到了不同版本的资格证，“协会的、商会的，都有机构证明，很难区别。”他称，即使如此，行业里还是有默认的证书，中国汽车流通协会的认证，就较受认可。

上述协会副秘书长罗磊告诉记者，协会是在民政部注册登记的汽车流通行业国家级组织，针对二手车评估鉴定有一套严格的规范，要想考取协会的评估师证，需要在指定机构报名学习，并同意考试发证。“我们要求学员至少要有8天的培训，理论和实操都要，有能力上手干活的才有本事考到资格证。”

罗磊称，随着二手车市场的火热，二手车评估师资格证也越来越受欢迎，仅该协会去年就发放了5000张证书。他也提醒到，目前市场上的二手车评估师证书保有量不少于5万张，就是说，市场上出现了各式各样的证书，甚至买卖证书的情况。

5月21日，新京报记者联系了广州一家教育培训机构，工作人员称公司可为外地学员办评估师证。当记者询问考证流程时，对方直言，“资料发来，全权处理。”其介绍，只需要把身份证照片和本人证件照发过去，公司就能办证，并不需要培训考试等其他流程。按证书级别收费从650元到2500元不等，半个月就能出证。

针对记者的质疑，对方表示，自家公司有正规营业执照，办下来的证件也是真证，可以在官网查询。据其提供的一份模板显示，证书名为“二手车评估师专业能力考试合格证书”，颁发单位为某商业联合会。

事实上，这种情况并非孤例。记者调查发现，多家培训机构都打出办理二手车评估师资格证的招牌，办理难度也各不相同，不少都存在“包过”、“免学免考”的潜规则。

多证混杂无统一规范

记者联系的6家机构提供了4种不同版本的证书模板，其中有协会、商会，甚至某省价格协会，都加盖公章，注明“经培训理论和实操水平合格”。除了发证单位不同，获取证件的难易程度也大不一样。

一家汽车培训学校工作人员称，学校针对外地学员推出网络课程，学员可以不用实地培训，也不需实操。甚至考试时本人都不需到场，“我来安排包过。”她介绍，他们的证书在行业内较为权威，学员也多，收费高达几千元。

除了网站，QQ群等社交平台也成了办证据点。昨日，新京报记者在QQ群组搜索发现，有数十个二手车评估师办证群。记者随机添加一个群组后，马上就有两名办证人员添加好友，称可代为办理。其中一人向记者提供了某商会和某联合会两个不同颁发单位的证书，均可免学免考办理。对方称自己是正规公司职员，提供照片、身份证、学历信息后，“3300元办证，一个月下发，可开发票。”

记者在调查中发现，面对询问，办证机构都宣称自家证件“真实可靠”且受市场认可，非从业人员很难辨别。对此，中国汽车流通协会副秘书长罗磊坦言，没有官方认证的现状下，目前市场上的资格证书无法统一标准。一些发证单位做得严格职业，证件就会相对权威，也会受到企业和从业人员的欢迎。“说到底，要靠市场抉择，现在还处在市场净化期。若要让消费者放心，从业者和平台就得遵循技术规范，担起责任。”

【消费提醒】

检测有权要求出示执业资格证

二手车交易与新车不同，二手车经过使用、维修均对其质量造成不可逆的重大影响，而且车辆作为高危交通工具，直接影响着公共安全和购车人的人身财产安全。因此二手车质量鉴定检验结果的真实性、可靠性就显得尤为重要。

如买卖双方确定委托平台对车辆质量进行检验检测时，则应核查平台的车辆鉴定检验资质，明确检验检测所依据的国家标准、行业标准，核对检测流程，在检测过程中有权要求检测人员出示其执业资格证明，有权向检测机构和检测人员核实确认车辆的具体情况，有权要求其对专业问题加以解释说明。

特06版采写/新京报记者 李明

(责编：赵爽、付长超)