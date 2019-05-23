原标题：贷款购车“猫腻”：买车变租车？多出维修美容贷

消费者遭遇莫名多出的贷款；收取服务费之外，还“捆绑”GPS费、车辆安全保险服务费等

西安女车主坐奔驰引擎盖上维权事件，让汽车销售行业内幕曝光。近日，新京报记者发现二手车电商平台交易亦存在问题。多位消费者称买车贷款遭“套路”，有的“贷款买车”变成“融资租赁”，有的莫名多了不知从何而来的贷款。

而除了金融服务费外，汽车电商平台在销售中还“捆绑”多个费用。

金额不符，贷款买车被“套路”？

老徐认为贷款时被坑了。

今年2月份，老徐在一家汽车电商平台上买了一辆2012年的二手福克斯，金额为32500元。老徐告诉记者，按照合同，他需要支付包括GPS费和贷款服务费在内的首付7500元。但付首付的时候，业务员却突然要求他支付13000元。

“当时，业务员就说多收的钱只是过个账。”老徐回忆，事后没多久，也如约退了。但后来还款时，老徐意外发现自己每个月除了按揭还款684元外，还需还一个301元的贷款。

记者调查发现，老徐提到的每月301元按揭贷款来源于与一家小额贷款有限公司的一份个人借款合同。合同显示“针对已在二手车平台购买二手车且有汽车保养、维修、美容等服务需求的客户”，借款金额为8824元，借款期限36个月，贷款年利率15.84%，并且老徐已经确认签字。 “当时他就说这是一个程序，会把钱退回来，但谁知道变成贷款了。”老徐说。

4月份，林芳(化名)看中一辆2014款现代瑞纳。在优信销售人员的介绍下，双方谈好车辆价格为45500元，并给出首付15870元，月供1429.56元，36期供完的草拟方案。

林芳告诉记者，自己实际首付只给了15000元。对方向她发来一份罗列着多款附加费用的清单：车价45500元，首付15000元，GPS1800元，评估抵押1600元，服务费1500元，过户保证金1500元(过户后退)，同时3年保险费用为2073+600元。并告诉林芳，这些附加费都包含在了首付中。

她登录优信二手车APP后看到，贷款总额为45620元。“就算首付里扣去那些附加费用，也还有差不多6000元。贷款金额也应该不到4万元，为何会多出几千元来？”

林芳告诉记者，“后来发现这笔钱里面，车辆的贷款额为32250元，另外还有笔超融贷款额为13370元。”而当她咨询何为超融贷款时，对方只是回复称，“这是公司机密”。

林芳表示，按照合同缴纳完所有分期，这车总价在6.6万多元，高出车价2万元。

和林芳一样认为自己被“套路”的还有广东的陈昊(化名)。

2018年1月，陈昊在优信二手车平台上看中一款吉利帝豪GS，决定以贷款形式购买下这辆全价为10.3万元的车。陈昊要求出示贷款合同，但优信二手车方面表示，只有余款结清才可提供，只能提供融资租赁合同、融资租赁支付明细。

5月9日，记者从陈昊提供的《融资租赁合同费用明细及租金支付表》中看到，双方约定合同总额为127548元，其中首付款为23100元。剩余104448元为融资总额，分期48期。

陈昊称，自己随后查询征信记录时发现，他在四川新网银行贷款了104448元，合同签订地并非自己的所在地，甚至连字迹也并非他本人所签署。

“按揭分期数都不同！”陈昊表示，“征信上显示的分期数为44期，而融资租赁合同上却是48期。”

优信二手车此前在接受采访时曾表示：“我们自身并不直接提供任何金融服务，不过，为了满足消费者在购车过程中的金融需求，会与新网银行、微众银行等合作，对客户提供融资租赁服务。”

陈昊表示，“多次向优信二手平台方投诉，要求要么解除合同，要么把多贷的钱退还。但优信工作人员回复我称，不想把事情闹大，可以赔偿3千到4千元。”

买车还是租车？贷款购车变“融资租赁”

新京报记者在采访中发现，除了“莫名”多出的贷款金额外，消费者更多的投诉集中在所签订的一系列“融资租赁”协议上。

“买车莫名其妙成了租车！”张超(化名)表示，原以为签订的是银行贷款购车协议，结果发现是融资租赁合同。

张超称，在签订合同时，优信工作人员并没有提及“融资租赁”的信息，只是拿着厚厚一叠资料让其签字。“结果签了《融资租赁销售合同》、《融资租赁套系合同》、《车辆抵押合同》等多份合同。”张超说，“我就是贷款买辆二手车而已，为何会夹杂这么多我根本不清楚的合同？”

“以我的名义去向银行贷了款，车辆所有权却不是我的。”5月20日，维权群一位网友胡丹(化名)向记者表示，“那我每个月缴的到底是购车按揭钱，还是租车费？”

多位消费者向记者表示，等车辆行驶证到手后发现，上面填写的是一家根本没听说过的公司名字，而保险受益人也变成了另一家融资租赁公司的名字。

有媒体报道称，这些繁多的合同不仅让消费者大呼“看不懂”，甚至北京罗杰(广州)律师事务所专职律师余庆浪在接受媒体采访时表示，花了2个小时才大概了解了合同的内容，“专业人士也不一定看得懂，条款太多，太绕了。”

一位二手车行业从业者解释称，融资租赁合同让消费者从原来的购车者变成租车人，车的所有权也不归消费者所有，只有在租满一定期限后才可以获得。而如果在这期间有违约行为的话，优信有权对车辆进行处置。

“类似先租后买的模式越来越常态化，但第一年的租车实际只是购车辆所有权的生效条件。只有在一年后继续购车，所有权将会从平台转移给客户。”河南豫龙律师事务所律师付建解释，“这种方式存在极大风险。由于所有权归属平台，如果购车者没有按照约定付款，可能就会产生一系列的违约问题，车辆也会被回收或者抵押，甚至还会背上银行贷款，甚至被诉至法院。”

服务费外，还捆绑多个费用

5月7日，在优信上留下手机号没多久，记者便接到了业务员小王的电话。“现在公司上市一周年，正在搞活动，在十号之前购车还会免除9个点的服务费。”

5月11日，新京报记者发现之前标价19.02万元的车辆价格变成了17.67万。“说明白点，公司一开始是怕服务费太高，用户接受不了，所以一开始变相地加到了车价里。”在电话中，小王告诉记者，“虽然现在有服务费了，但是服务费也可以谈。此外，车价已经将九个点的服务费给减了。”

据小王发送给记者的在优信·智慧交易终端的支付明细显示，该车应付款项包含首付、GPS费、车辆安全保险服务费、抵押服务费，均为购车必交费用。

其中，车辆安全保险服务费与GPS费分别为2439元和1800元。“实话实说，我估计基本上比你从外面上多个千八百的。”小王说，“如果你想在优信走贷款的话，第一年必须从公司(优信)交保险。”一位从事车商的业内人士向新京报记者透露，“安装一个车辆GPS只需要几十元，最多一般不会超过五百元。”

至于抵押服务费是什么？小王的言辞颇为含糊，“就是抵押费，车管所办抵押的时候的抵押费。”当记者追问“抵押服务费”最终去处时，小王表示，“公司就是这么要求的，您从哪儿买车贷款都会有。”

5月10日，国家市场监管总局就西安奔驰漏油事件及相关问题约谈奔驰。

市场监管总局相关司局负责人强调，奔驰4S店为消费者办理贷款已向奔驰金融机构收取相应报酬，再以“金融服务费”“贷款服务费”等名目向消费者收取费用，违反了法律规定。任何汽车销售企业收取任何名义的费用，都必须严格遵守《价格法》《消费者权益保护法》等法律规定，确保事先明码标价、消费者自主选择、提供质价相符的真实商品或服务，不得违规收取费用；不得巧立名目，误导消费者；禁止强制或者变相强制搭售、虚假宣传、诱导式交易等。

【消费提醒】

注意保留证据仔细阅读合同

1、从购车伊始注意保存录音，以防被销售人员过度承诺等所迷惑。尤其是对方对各种款项的解释，以防贷款遭遇“套路”时，维权缺少相关证据。 2、仔细阅读销售合同条款，看清合同有无附件内容，最好签约后保留书面合同。

3、如对方提供空白信息贷款合约，要求合约对于首付数额、贷款数额、还款期限明确载明。

同时最好在懂合同的人士陪同下签订购车合同，谨防合同中的各种“坑”。

4、问明购车所包含的其他费用，掌握自主权。

新京报记者 李大伟 覃澈

(责编：赵爽、付长超)