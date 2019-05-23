原标题：下周成品油价大概率上调 预计每吨涨价或超百元

本轮计价周期内，国际原油价格整体呈现震荡上涨的态势，尽管涨幅并不明显，但依旧带动国内参考的原油变化率由负转正并在正值内拉升。

卓创资讯成品油分析师张瑾怡在接受《证券日报》记者采访时表示，受此影响，本次成品油零售限价大概率将迎来上调。

5月22日，本轮第7个工作日，中宇资讯测算原油变化率为1.55%，原油估价72.8美元/桶，较基准价涨1.111美元/桶，暂预计5月27日24时成品油零限价上调95元/吨。同时，监测到的国内30个主要省区市中石油、中石化批发均价：国六92#汽油为7101元/吨，较前一个工作日下跌11元/吨；国六0#柴油为6630元/吨，较前一个工作日上涨8元/吨；汽油柴油分别较零售到位均价低2268元/吨和1210元/吨。

中宇资讯成品油分析师桑潇在接受《证券日报》记者采访时表示，受国际油价震荡偏上、汽油柴油零售价上调预期等利好，加之终端用油需求相对稳健影响，近期国内成品油市场行情稳中上扬，汽油、柴油价格出现部分连续推涨动作。尤其是柴油，以山东地炼厂家为首，华东、华北等活跃市场迅速跟进，并且蔓延至全国大部分市场，涨幅20元/吨至100元/吨。市场气氛好转，部分商家反映价格推涨之初销量有所提升，但价格连涨抑制交投，业者操作谨慎，市场交投随政策坚挺而逐渐转淡。

桑潇表示，目前来看，国际方面关注的焦点依旧是地缘政治以及全球贸易局势等，故原油市场或进入多空相持阶段、震荡盘整为主。若国际油价以目前价位窄幅波动运行，本轮计价期汽油柴油零售价上调预期有望拉宽至110元/吨左右。即便国际油价整体出现1美元/桶的下跌幅度，本轮汽油柴油零售价依然面临上调，故此次零售价大概率上调。国内市场方面，经过前几日的连续推涨动作，目前山东地炼及各地市中石油、中石化汽油柴油价格普遍坚挺，短期内继续大范围拉涨的可能性小，汽油柴油价格及销售政策或趋稳、零星窄幅波动。

张瑾怡表示，后期来看，距离调价窗口开启仍有几个工作日，原油价格或将继续呈现窄幅波动的态势，尽管有可能出现下滑，但预计难以出现大跌的现象。因此，原油变化率的对应的调整幅度仍有继续扩大的可能，本轮国内成品油零售限价大概率将迎来上调。

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