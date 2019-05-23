原标题：北京长安街西延地铁9月全线贯通 苹果园交通枢纽今年开工

上午，石景山区交通、住建部门相关负责人做客“治堵大家谈”节目,介绍今年石景山区重要交通项目建设情况。目前，长安街西延工程正在施工，今年9月底长安街西延将全线贯通。另一项重点工程苹果园交通枢纽即将实现全面开工。

长安街西延将全线贯通

长安街西延是一条跨区道路。工程西起三石路，经规划门头沟滨水商务区，上跨西六环、永定河和丰沙铁路，穿越首钢改造主厂区，终点至古城大街，全长约6.5公里。工程道路等级为城市主干路。去年，长安街西延古城段已经实现四上四下通车，同时公交专用道也施划完成，投入使用。目前，长安街西延特大桥永定河大桥预计正在施工。该桥为北京地区最大跨径桥梁，主跨跨径280米，为国内最宽的斜拉桥。永定河特大桥主桥工程工期三年，建成后将成为京西标志性建筑。

据石景山区交通委相关负责人介绍，按照目前的工程进展，今年9月底长安街西延将全线贯通。

苹果园交通枢纽开工

石景山区另一项重点工程——苹果园交通枢纽也将全面开工。苹果园交通枢纽项目是服务保障北京冬奥会、服务完善首都西部地区交通运输体系的重大项目，集3条轨道交通线路、快速公交、普通公交于一体，包括出租车、换乘停车场、自行车等多种交通方式相互衔接的综合交通枢纽，周边配套道路5条，包括苹果园南路、金顶东路2条城市次干路，苹果园路、规划一路、规划二路3条城市支路，以及2条BRT匝道。

目前，苹果园交通枢纽南区已经开工建设，主要进行地下部分建设；北区也将进行施工，工程很快将实现全面开工建设。

石景山将实施电子停车收费

除了道路建设，今年停车方面，石景山区也将有重大变化。

据石景山区交通委相关负责人介绍，石景山区将于7月1日全面实行电子停车收费。目前已经优先选取了商业区、办公区、娱乐区的电子停车收费设备的安装，安装工作较为顺利，高位视频已经安装了95%左右。其他工作将按照时间节点完成。

在停车供给方面，今天将新增5处停车设备，增加6000多个停车位。在居住停车方面，石景山老旧小区停车矛盾较为突出，但整体上矛盾不太突出，下一步将在老旧小区停车位挖潜、共享停车方面加大力度。本报记者 李博

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