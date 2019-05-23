原标题：北京年内减税降费规模将达1692亿 已实现属地减税490亿

本报讯（记者赵莹莹）积极财政加力提效。记者昨日从北京市财政局获悉，经初步测算，2019年北京减税降费规模将达到1692亿元，进一步降低企业成本，助力企业发展。

市财政局披露，今年1至4月，北京通过降低增值税税率、个人所得税改革、实施小微企业普惠性税收减免等减税政策，已实现属地减税490亿元，其中涉及地方级209亿元。

“2019年，按照中央部署，本市正在实施更大规模的减税降费。经初步测算，在2018年基础上，今年预计本市将新增减税降费约1692亿元，”市财政局新闻发言人韩杰介绍，北京市在地方权限范围内最大限度地推出系列减税降费措施，包括按50%最高幅度顶格减征了小规模纳税人的“六税两费”，扣减了从事个体经营的贫困人口等重点群体和招用贫困人口等重点群体的企业的相关税费，停征地方水利建设基金（防洪费）、取消法医检验收费等一系列减税降费政策措施。“仅小规模纳税人‘六税两费’一项，就惠及本市100余万户纳税人。此外，本市已无自行设立的涉企行政事业性收费和政府性基金项目。”

今年5月1日起，北京实施降低社会保险费率，企业和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例由19%、20%统一降至16%，同时将失业保险总费率1%延长执行至2020年4月30日。初步预测，两项政策预计今年将为企业减负210亿元。

韩杰表示，下一步，北京还将在中央授权范围内，落实好降低企业社保缴费负担、清理规范各部门及所属单位涉企收费事项、调整本市用人单位安置残疾人比例、减征地方企事业单位和个人文化事业建设费等方面研究进一步加大力度，更好激发市场活力。

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