原标题：多道禁令下 “药妆”仍顶风销售 专家提示：小心买到劣药

什么样的化妆品更安全？高达81.7%的公众关心这一问题。5月20日，主题为“安全用妆，点靓生活”的首届全国化妆品安全科普宣传周在京启动。

结合此活动，国家药监局还推动主要化妆品电子商务平台经营者于本月同步上线化妆品消费提示语“国家药监局提示您：请正确认识化妆品功效，化妆品不能替代药品，不能治疗皮肤病等疾病”，提醒广大消费者防范化妆品消费风险。

然而，记者调查发现，市面上仍有不少化妆品违法宣称“药妆”或“医学护肤品”，给消费者带来一定的困扰。

不同平台搜索“药妆”

多款产品被推介

提起“药妆”，很多人会将其理解为药品与化妆品的组合，甚至觉得无论是安全性还是有效性，“药妆”都要比普通化妆品更胜一筹，但事实并非如此。

根据最新通知要求，国家药监局决定自2019年5月开始，在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作，重点之一就是集中排查清理化妆品网络销售者、化妆品电子商务平台上展示的化妆品违法宣称功效信息，包括：药妆、EGF（表皮生长因子）、干细胞、细胞提取液、胎盘提取液等。对在网络销售过程中明示或者暗示具有医疗作用、以引人误解或者混淆的企业名称或者商标等代替产品名称进行宣传的化妆品信息，予以集中清理。

遗憾的是，无论线上还是线下，宣称“药妆”“医学护肤品”等概念的化妆品仍然有部分存在，要求同步上线的消费提示语也并未全面得到落实。

从线上来看，记者在淘宝上搜索“药妆”，的确显示“没有找到相关的宝贝”，但在天猫、京东和网易考拉等不同平台搜索“药妆”，还是会显示包括“森田药妆”在内的多款产品。

以天猫“森田药妆海外旗舰店”中销售的“水感嫩肤玻尿酸面膜礼盒”为例，详情介绍里还特意对“药妆”加以定义，并进一步将其解释为“从医学角度来解决皮肤美容问题，由医生配比应用的化妆品。”此外，还强调“经过临床检验的医学护肤，全面解决各种肌肤问题，高效无依赖，温和无刺激。”

但据记者查证，这个标榜“高安全系数”的品牌却有产品在去年6月被国家药监局点名。根据相关通告，产品批号为“国妆备进字J20158110”、由上海伸庭生物科技有限公司代理的台湾森田保湿精华水嫩面膜因霉菌和酵母菌超标被列入不合格产品。国家药监局要求相关省市核实后依法督促相关生产企业（代理商）对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理。记者搜索后发现，尽管该品牌的官方旗舰店中已下架此产品，但在淘宝、京东等部分电商平台上，仍然有商家继续销售这款面膜。

“医学护肤品”泛滥

客服大打“医院”招牌

相比起“药妆”而言，各大电商平台上的“医学护肤品”更是屡见不鲜，并且普遍价格不菲。以淘宝上的“新华医学护肤专家店”为例，在产品详情中，声称店铺团队均为上海新华医院员工，工作之余销售药房同款的各类护肤品。同时，还表示“进店就送医院专家咨询、答疑”。

记者选择其中一款售价238元的“纽强婴儿皮肤滋养精华霜”向头像为“白大褂”的客服咨询，对方表示，“纽强是皮肤屏障修护系列产品，中国第一款也是目前唯一一款专门针对婴幼儿护肤的医学护肤品，由中国儿童皮肤病学专家和医学润肤剂专家共同研制，安全性全国第一。”

随后，记者在国家药监局网站上找到该产品的备案，所属类别为“国产非特殊用途化妆品”，与市面上的普通化妆品无异。

在“医学护肤品”中，“薇诺娜”也可谓热门品牌。以京东上在售的“薇诺娜舒敏保湿特护霜”为例，详情介绍中，特意打出“特护霜经多家医院观察并发表多篇论文”的宣传语，声称产品能够“有效舒缓敏感”“修护皮肤屏障”，还强调“专注敏感肌肤”，由“国内外皮肤学专家联合研制”。而另一家“老中医化妆品旗舰店”中，客服表示，所售产品为“药妆”，比普通化妆品多了医疗作用，主要是中草药成分，治疗解决肌肤问题。

线下药店中，“医学护肤品”同样有着不小的市场。记者走进一家零售药店，在货架上见到多款用于保湿、滋润的护肤品。“我们药店里卖的这些比普通化妆品要可靠，像这款维生素E乳，就是医院研制的，可以缓解皮肤干裂，便宜又好用！”看记者正在挑选，店员便主动上前推荐，“还有虎镖的，也是药厂生产的，效果好还安全。”

然而，国家药监局已在今年初发布的《化妆品监督管理常见问题解答（一）》中明确指出，不但是我国，世界大多数的国家在法规层面均不存在“药妆品”的概念。我国现行《化妆品卫生监督条例》中第十二条、第十四条规定，化妆品标签、小包装或者说明书上不得注有适应症，不得宣传疗效，不得使用医疗术语，广告宣传中不得宣传医疗作用。对于以化妆品名义注册或备案的产品，宣称“药妆”“医学护肤品”等“药妆品”概念的，属于违法行为。

本报记者 宗媛媛 插图 宋溪

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网购“明星小药” 小心买到假药劣药

有些单价40多元的药品，在网上竟然标价200多元；有些药品存放环境十分恶劣，只是混乱堆积在一起；有些制剂需要特殊的储存方式例如冷藏等等，更是完全做不到……在网上，不少医院配制的“明星小药”备受追捧，却潜藏诸多风险。

本周一，北京市公安局发布消息称，近期警方针对大量囤积、通过网络销售医院配制药剂的非法经营行为展开了针对性打击行动。记者了解到，目前北京共有医疗机构制剂批准文号3400余个，其中有百余种医疗机构制剂比较畅销。按《药品管理法》规定，这些医疗机构制剂属于药品管辖范畴，只能凭医师处方在本医疗机构使用，不得在市场上销售。

据相关报道，此次行动中被抓获的涉案人员因不具备药品经营资质，私自倒卖医院制剂，涉嫌《刑法》第二百二十五条非法经营罪，被警方依法采取刑事强制措施。民警还特别提示，网购“明星小药”，其来源、质量难以保证，有可能是仿制的假药、劣药，长期使用会延误病情，严重的会损害身体健康。

那么，假如代购药品确为正品，质量与储存方式也过关，消费者就可以自行随意使用吗？

以首都儿研所的“明星小药”——治疗婴幼儿湿疹的肤乐霜为例，儿研所副所长、主任医师谷庆隆表示，虽然其副作用较小，但也存在自身的适应症。“其实婴幼儿起疹子的原因是很多的，未必就都是湿疹。如果看着起了疹子，红了一块，不问青红皂白就涂上肤乐霜，这种做法是不明智的。”

考虑到婴幼儿湿疹发病率较高，为了方便百姓开药，儿研所专门推出“湿疹复诊门诊”。针对一个月内来儿研所看过病，被诊断为湿疹的患儿，复诊允许不带患儿即可开药。谷庆隆介绍，每位家长每次最多只能持两张不同患儿的就诊卡和病历复诊，一个患儿一次最多开5支肤乐霜。“这5支应该能用比较长的时间了，如果还不好，就不建议再开了。同时第三次就诊规定必须带孩子，也是为了保护孩子。我们也知道堵不如疏，只有最大程度地满足患者需求，人们对非法来源的药品需求才会降低。”

因为“明星小药”，儿研所长期饱受药贩子困扰。谷庆隆透露，针对药贩子“囤卡”问题，儿研所考虑从6月起实施“一个身份证信息绑定一个ID号”的管理措施，哪怕一个人名下办了多张京医通的卡，也都只用这一个ID号。此外针对“明星小药”，每月儿研所还计划专门查看购药量较大的一些卡，并进一步“深挖”卡片联系人相关信息，发现异常及时向相关行政部门和公安部门举报。

本报记者 魏婧

(责编：赵爽、付长超)