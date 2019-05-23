原标题：最高检：民间借贷成虚假诉讼“重灾区”

利用虚假诉讼套取国有资产、转移个人财产、逃避债务，个别律师在其中充当司法掮客，有法官充当虚假诉讼“保护伞”……今天，最高人民检察院举行“打击虚假诉讼 共筑司法诚信”新闻发布会，首次发布民事检察指导性案例。据介绍，在近两年检察机关监督的打“假官司”案件中，民间借贷纠纷成为虚假诉讼的“重灾区”。

虚假诉讼俗称打“假官司”。最高人民检察院办公厅主任、新闻发言人王松苗介绍，当前，司法实践中虚假诉讼时有发生，表现为当事人或虚构案件事实、捏造法律关系、伪造诉讼证据，炮制出假案子、假讼争。虚假诉讼行为人恶意利用国家司法制度实现个人目的，损害了司法的公平、公正和公信。

近年来，虚假诉讼案件数量整体上升，最高人民检察院副检察长张雪樵在发布会上披露，2017年至2019年3月，全国检察机关共监督虚假诉讼民事案件5455件，其中2017年办理1920件，2018年办理2883件，2019年第一季度办理652件。

这些监督案件主要集中在民间借贷纠纷、房地产权属纠纷、追索劳动报酬等领域。究其原因，最高检第六检察厅厅长元明表示，因民间借贷纠纷案件的事实简单，合同履行的路线短促，成诉的证据要求低，尤其是在诉讼经验丰富、深谙技巧的“高手”的策划包装下，虚假诉讼的证据形式在外观上更加规范、真实而不易被觉察。

这其中的“高手”包括个别律师和法官。元明坦言，虚假诉讼行为人一般具备丰富的法律专业知识和一定的造假能力。个别律师“勾兑”当事人和承办法官，成为虚假诉讼的“智囊”，有的法官收受当事人贿赂后，充当起了“保护伞”。

近年我国打击虚假诉讼力度不断加强，2014年10月，党的十八届四中全会通过《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确提出要加大对虚假诉讼的惩治力度。2015年8月，十二届全国人大常委会通过《刑法修正案（九）》，决定增设虚假诉讼罪，加强对虚假诉讼的刑事打击。

针对民间借贷、保险理赔、涉及黑恶势力的“套路贷”等领域的虚假民事诉讼，最高检第六检察厅将引导各地检察机关开展专项监督活动。对涉嫌犯罪的，及时向公安机关移送，追究其刑事责任，不断加大对民事虚假诉讼的查办和惩治力度。

(责编：蒋琪、付长超)